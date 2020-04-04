تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التورتيلا بالبيبروني

المقادير

8 x شريحة بيبرونى

3 x معلقة كبيرة جبنة شيدر

2 x عدد تورتيلا

2 x معلقة كبيرة صوص (البيتزا)

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

في وعاء صغير تخلط الجبن الشيدر مع الجبن الموتزريلا.

نضع معلقة طعام من صلصة البيتزا على كل رغيف تورتيلا.

نوزع الجبن الشيدر والموتزريلا على كل قطعة خبز .

نوزع البيبروني بالتساوي على كل قطعة خبز وننثر الزعتر الجاف على كل رغيف.

ننثر زيت الزيتون فوق كل قطعة خبز.

تخبز في فرن ساخن على 220 مئوية، لمدة 8 دقائق وتقدم بالهنا والشفا.

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