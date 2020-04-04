تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الجمبرى والبيستو

المقادير

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

1 x معلقة كبيرة أوراق ريحان (مفرومة)

1 x عدد بصل (شرائح)

½ x كوب صوص بيستو

½ x كيلو جمبرى

مقادير عجينة البيتزا

½ x كيلو دقيق

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

¼ x لتر لبن كامل الدسم (دافئ)

1 x معلقة صغيرة ملح

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

الطريقة:

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أولا هنحضر عجينة البيتزا

نذوب الخميرة والسكر فى اللبن الدافئ ويتم تغطية وتركة مده عشر دقائق حتى يعمل رغوة.

فى وعاء نخلط الدقيق والملح والباكينج بودر.

نعمل حفرة فى وسط الدقيق ونضع اللبن المذوب فية الخميرة .ثم نضع الزيت

نعمل على عجن المكونات مع بعض جيدا حتى يتكون عجين مطاطيا غير لاصق.

على مكان مسطح مرشوش قليل من الدقيق نعمل على عجنها مده عشر دقائق تقريبا.

توضع فى الوعاء ثانيا ويرش عليها معلقة زيت وتغطى بنايلون وتوضع فى مكان دافئ مده لا تقل عن ساعتين.

عند تضاعف حجم العجين ترفع وتقطع حسب الحاجه. وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش دقيق و تكون العجينة جاهزة لإضافة المكونات وعمل البيتزا على حسب الرغبة.

فى وعاء عميق نضع زيت الزيتون والثوم ونخلطهم جيدا ثم نضيف لهم الجمبرى ونقلب ثم نغطى الوعاء ونضعة فى الثلاجة لمدة ساعة.

فى صينية مدهونة بالزيت نضع جزء من العجين ونعمل على فردة فى الصينية ثم تدهن بصوص البيستو.

نعمل على توزيع الجمبرى على البيتزا ثم توزيع البصل.

نضع البيتزا فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو لحين أن تنضج.

نغلق الفرن ونوزع فوق البيتزا الجبن الموتزاريلا ثم نضعها ثانيا فى الفرن حتى تسيح الجبن وتقدم بالهنا والشفا.

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