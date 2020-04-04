تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا سي فود

المقادير

4 x كوب دقيق

3 x عدد فص ثوم

2 x كوب ماء (دافى)

2 x معلقة صغيرة خميرة

2 x كيس جبنة موزريلا

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x رشة ملح

1 x كيلو جمبرى (مقشر)

1 x حزمة زعتر

1 x كيلو طماطم (طرية)

1 x معلقة كبيرة زبدة (بيضاء)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

هندفى الفرن لمدة 10 دقايق و نقفله.

هنجيب طبق غويط و نحط فيه الخميرة و العسل و نص كوب ماء دافى و نقلبهم و نغطيهم و نسبهم فى الفرن الدافى من 20 دقيقة لساعة.

هنجيب طبق و نحط فيه الدقيق و السكر و نص معلقة ملح و الخميرة و نعجنهم و نزود ميا دافيه شوية شوية لحد ماتبقي العجينه ماسكه كويس. ممكن نحطها فى العجانه تلت ساعة او نعجنها بايدنا اكتر وقت ممكن. و بعدين نغطيها و نسبها فى الفرن الدافى نصف ساعة.

هنقطع الفلفل الأخضر بالسكينه الحامية شرايح رفيعه جدا .

هنجيب الطماطم و نقشرها و نقطعها صغير . و هنشيل ورق الزعتر من الأعواد.

بعدين نجيب طاسه و نحط فيها معلقة الزيت و رشة ملح و رشة فلفل أسود و الطماطم و معلقة كبيرة من الزعتر. و نسبها على نار هاديه تلت ساعة.

هنطلع العجينه من الفرن و نسخنه على درجة حرارة عالية. و نتأكد ان الشبكة فى النص أو أقرب للجزء السفلى من الفرن.

هنطلع العجينه من الطبق و نفردها فى الصاج.لحد ماتبقى متساوية. الفرد لو صعب و بتشد معاك و ترجع صغيرة تانى ده دليل انها معجونه كويس. افردها ماتستسلمش.

هنفرم فصوص الثوم ناعم و نحط الزبده فى الطاسة و معاها الثوم و رشة صغيرا ملح. اول مالزبده تسيح هنطفى عليها و نفردها على العجينه.

هنحط الجمبري على العجينة و بعدين نرش الصلصة عليها.

هنضيف الفلفل و بعدين الجبن الموتزاريلا المبشورة و نرش فوق معلقة كبيرة زعتر

هنحطها فى الفرن نص ساعة و نتأكد ان وشها أحمر, وبكده تبقى جاهزة للتقديم.

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