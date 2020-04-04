تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا سي فود

القاهرة - لايف استايل
المقادير
4 x كوب دقيق
3 x عدد فص ثوم
2 x كوب ماء (دافى)
2 x معلقة صغيرة خميرة
2 x كيس جبنة موزريلا
2 x معلقة كبيرة سكر
2 x عدد فلفل أخضر حلو
1 x رشة ملح
1 x كيلو جمبرى (مقشر)
1 x حزمة زعتر
1 x كيلو طماطم (طرية)
1 x معلقة كبيرة زبدة (بيضاء)
1 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x معلقة كبيرة عسل نحل
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x رشة فلفل اسود مطحون
الطريقة:
هندفى الفرن لمدة 10 دقايق و نقفله.
هنجيب طبق غويط و نحط فيه الخميرة و العسل و نص كوب ماء دافى و نقلبهم و نغطيهم و نسبهم فى الفرن الدافى من 20 دقيقة لساعة.
هنجيب طبق و نحط فيه الدقيق و السكر و نص معلقة ملح و الخميرة و نعجنهم و نزود ميا دافيه شوية شوية لحد ماتبقي العجينه ماسكه كويس. ممكن نحطها فى العجانه تلت ساعة او نعجنها بايدنا اكتر وقت ممكن. و بعدين نغطيها و نسبها فى الفرن الدافى نصف ساعة.
هنقطع الفلفل الأخضر بالسكينه الحامية شرايح رفيعه جدا .
هنجيب الطماطم و نقشرها و نقطعها صغير . و هنشيل ورق الزعتر من الأعواد.
بعدين نجيب طاسه و نحط فيها معلقة الزيت و رشة ملح و رشة فلفل أسود و الطماطم و معلقة كبيرة من الزعتر. و نسبها على نار هاديه تلت ساعة.
هنطلع العجينه من الفرن و نسخنه على درجة حرارة عالية. و نتأكد ان الشبكة فى النص أو أقرب للجزء السفلى من الفرن.
هنطلع العجينه من الطبق و نفردها فى الصاج.لحد ماتبقى متساوية. الفرد لو صعب و بتشد معاك و ترجع صغيرة تانى ده دليل انها معجونه كويس. افردها ماتستسلمش.
هنفرم فصوص الثوم ناعم و نحط الزبده فى الطاسة و معاها الثوم و رشة صغيرا ملح. اول مالزبده تسيح هنطفى عليها و نفردها على العجينه.
هنحط الجمبري على العجينة و بعدين نرش الصلصة عليها.
هنضيف الفلفل و بعدين الجبن الموتزاريلا المبشورة و نرش فوق معلقة كبيرة زعتر
هنحطها فى الفرن نص ساعة و نتأكد ان وشها أحمر, وبكده تبقى جاهزة للتقديم.
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