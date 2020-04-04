شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب سرطان الرئة عديدة أهمها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين وهما جهازان إسفنجيان في صدرك يأخذان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MyoClinic”، سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في الولايات المتحدة ، بين الرجال والنساء على حد سواء، ويودي سرطان الرئة بحياة كل عام أكثر مما يتسبب فيه سرطان القولون والبروستات والمبيض والثدي مجتمعين.

والأشخاص الذين يدخنون هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة ، على الرغم من أن سرطان الرئة يمكن أن يحدث أيضًا في الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.

ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع طول الوقت وعدد السجائر التي قمت بتدخينها، وإذا تركت التدخين ، حتى بعد التدخين لعدة سنوات ، يمكنك تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة بشكل ملحوظ.

أعراض سرطان الرئة

لا يسبب سرطان الرئة عادةً علامات وأعراضًا في مراحله المبكرة، وعادةً ما تحدث علامات سرطان الرئة وأعراضه فقط عندما يتقدم المرض.

قد تشمل علامات سرطان الرئة وأعراضه ما يلي:

سعال جديد لا يزول

سعال الدم ، حتى ولو كمية صغيرة

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

بحة في الصوت

فقدان الوزن دون محاولة

آلام العظام

صداع الراس

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أسباب سرطان الرئة

يتسبب التدخين في غالبية سرطانات الرئة لدى المدخنين والأشخاص المعرضين للتدخين السلبي، لكن سرطان الرئة يحدث أيضًا في الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا وفي أولئك الذين لم يتعرضوا أبدًا لفترة طويلة للتدخين السلبي.

وفي هذه الحالات ، قد لا يكون هناك سبب واضح لسرطان الرئة.

كيف يسبب التدخين سرطان الرئة

يعتقد الأطباء أن التدخين يسبب سرطان الرئة عن طريق إتلاف الخلايا التي تبطن الرئتين، وعندما تستنشق دخان السجائر ، المليء بالمواد المسببة للسرطان (المواد المسرطنة) ، تبدأ التغيرات في أنسجة الرئة على الفور تقريبًا.

في البداية قد يكون جسمك قادرًا على إصلاح هذا الضرر. ولكن مع كل تعرض متكرر ، تتلف الخلايا الطبيعية التي تبطن رئتيك بشكل متزايد. مع مرور الوقت ، يتسبب الضرر في عمل الخلايا بشكل غير طبيعي وفي النهاية قد يتطور السرطان.

عوامل الخطر

قد يزيد عدد من العوامل من خطر الإصابة بسرطان الرئة. يمكن التحكم في بعض عوامل الخطر ، على سبيل المثال ، عن طريق الإقلاع عن التدخين. ولا يمكن السيطرة على عوامل أخرى ، مثل تاريخ عائلتك.