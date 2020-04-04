شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد العسل لتقويه جهازك المناعى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية حتى أنه يستخدم في بعض المستشفيات كعلاج للجروح كما أنه له دور فعال في رفع كفاءة الجهاز المناعى بالجسم لمقاومة العدوى والفيروسات، التي قد تهاجم جسم الانسان خاصة هذه الفترة في ظل تفشى الاصابه بفيروس كورونا.

ويعرض التقرير التالى فوائد صحية هامة للعسل لتقوية الجهاز المناعى وفقا لما ذكره موقع HEALTHLINE .

فوائد العسل للمناعهمصدر جيد لمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة، تحتوي بعض أنواع العسل على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات تساعد مضادات الأكسدة على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

تساهم الجذور الحرة في عملية الشيخوخة وقد تساهم أيضًا في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، والمركبات المضادة للأكسدة في العسل تسمى البوليفينول قد تلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب.

له خصائص مضادة للجراثيم والفطريات

العسل الخام يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات الضاره التي تهاجم جسن الانسان، فالعسل يحتوي بشكل طبيعي على بيروكسيد الهيدروجين المطهر وله فاعليه كمضاد للبكتيريا والفطريات.

شفاء الجروح

يستخدم العسل لعلاج الجروح لأنه وجد أنه قاتل جراثيم فعال ويساعد أيضًا في تجديد الأنسجة، كما أنه يعزز وقت الشفاء ويقلل من العدوى.

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غنى بالمغذيات النباتية

المغذيات النباتية في العسل مسؤولة عن خصائصه المضادة للأكسدة ، بالإضافة إلى قوته المضادة للبكتيريا والفطريات يُعتقد أيضًا أن هذا هو السبب في أن العسل الخام أظهر فوائد لتعزيز المناعة ومضاد للسرطان.

المغذيات النباتية في العسل الخام لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تعزيز نظام المناعة ومكافحة الأمراض،وتوافق جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية على أن العسل هو منشئ نظام المناعة مع خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للأورام، و للحصول على معزز مناعة قوى يوصى الخبراء بتناول كوب من المشروبات العشبية ، جنبًا إلى جنب مع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل الخام.

علاج مشاكل الجهاز الهضمى

يستخدم العسل أحيانًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال ، كما أنه بروبيوتيك قوي ما يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة التي تعيش في الأمعاء والتي تعتبر مهمة ليس فقط للهضم ولكن للصحة العامة.

علاج التهاب الحلق

العسل هو علاج قديم لالتهاب الحلق، يمكن إضافته الى مشروب الليمون الساخن لعلاج التهاب الحلق،كما أنه يعمل كمثبط للسعال تشير الأبحاث إلى أن العسل فعال مثل ديكستروميتورفان ، وهو مكون شائع في أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية.

مصدر طاقة طبيعي

لتعزيز الطاقة الطبيعية قبل أو أثناء أو بعد التمرين ، يعد العسل خيارًا رائعًا، يوفر العسل 17 جرامًا من الكربوهيدرات لكل ملعقة طعام.بما أن الكربوهيدرات هي الوقود الأساسي الذي يستخدمه الجسم للطاقة يوفر العسل دفعة سريعة وطبيعية عند الحاجة إليها.