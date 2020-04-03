شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يقدمون نصائح عن كيفية النوم مع القلق بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد شيء يشبه غرفة النوم المظلمة والهادئة لتهدئة التوتر الناتج عن العقل الى الراحة والاستقرار، وفى ظل انتشار الأخبار اليومية عن الفيروس التاجي الجديد كورونا، يسبب الكثير من التوتر على مدار الساعة ، مما يفقدنا فرص الحصول على النوم الهادئ، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

سرعان ما تشعر بالقلق من أنك لن تستطيع النوم أبدًا ، وستشعر بالفزع في اليوم التالي، بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى النوم للحصول على جهاز مناعة قوي، لذا فإن البقاء مستيقظًا قد يجعلك مريضًا.

وفى هذا السياق، قالت "إيمي سوير" ، الحاصلة على دكتوراه في التمريض في جامعة بن تمريض وتدرس السلوكيات الصحية المتعلقة بالنوم "بعد ستة أشهر من الآن ، سيكون لدينا عدد أكبر بكثير من البالغين الذين يعانون من الأرق ، وبالتأكيد الأطفال".

ولم يكن الخبراء الآخرون على يقين من أن الأرق سوف ينتشر سريعًا لكنهم قالوا أنهم سمعوا أن المرضى ، وكذلك الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد العائلة ، يواجهون مشاكل أكثر من المعتاد في النوم أو البقاء نائمين في هذه الأوقات العصيبة.

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وسألنا "سوير" و "جيرمان" و "مايكل جراندر" ، اللذين يديرون برنامج أبحاث النوم والصحة في كلية الطب بجامعة أريزونا ، وبلال سولات ، طبيب الأعصاب والمدير الطبي لطب النوم في مجموعة تاور هيلث الطبية ، عن كيفية القتال ضد الأفكار غير العقلانية التي تظهر في رأسك بمجرد أن تصطدم بالوسادة، وقالوا إن الحلول تبدأ قبل وقت النوم بوقت طويل.

وتساعد جداولنا الزمنية في ضبط إيقاعاتنا اليومية ، وهي الساعة الداخلية التي تساعدنا في معرفة وقت الاستيقاظ والنوم.

والآن بما أن العديد منا إما يعملون في المنزل أو في المنزل بدون عمل ، فإن جداولنا الزمنية قد فشلت، ويقول "جراندر" أن هناك مجموعة واحدة تحب هذا: "البوم الليلى الطبيعي" الذين يكرهون الاستيقاظ مبكراً للتنقل وأخذ الأطفال إلى المدرسة.