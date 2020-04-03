أميركي يبتكر طريقة فريدة لتحذير الناس من "كورونا" عبر المكبّرات

قام مواطن أميركي بتركيب مكبرات صوتية على سيارته وقيادتها حول العاصمة الأميركية واشنطن لتحذير السكان من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وقال الشاب براين روز أن عدم إنصات المواطنين لنصائح البقاء في المنزل حثه على القيام بذلك والتحدث إلى السكان عبر مكبّرات الصوت.وقال براين وهو مصور فيديو مستقل: "لقد كنت للتو في منطقة تيدال بيسين ولاحظت أن الأشخاص لا يلتزمون بشروط التباعد الاجتماعي ولا يحافظون على مسافة مترين فيما بينهم".وأضاف براين روز: "أنا أغادر المنزل فقط للمشي مع الكلب أو لشراء الحاجيات، وأحاول المساهمة في القضية المشتركة وأبذل قصارى جهدي لتجنب الاتصال غير الضروري مع الناس".

وأشار براين أن ما دفعه إلى محاولة توعية الناس هو مراقبته لاجتماع الأشخاص في مجموعات كبيرة.ويتحدث براين من خلال مكبرات الصوت إلى الناس، ويقول: "كن حذرا والتزم بالتباعد الاجتماعي".وخلص براين "آمل ألا تستمر هذه الحالة مع فيروس كورونا لفترة طويلة، لكن علينا التعامل مع الوضع الآن لفترة ما وإيجاد طريقة لحماية أنفسنا".

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