تقرير يكشف حقيقة ظهور كيت ميدلتون بدون خاتم زواجها

دائمًا ما تكون أدق تصرفات المشاهير موضع تركيز وانتباه من المتابعين حول العالم، لا سيما فى عصر السوشيال ميديا. وفى الآونة الأخيرة كانت العائلة المالكة البريطانية محل تركيز أكبر بعد الخطوة المفاجئة للثنائى ميجان وهارى اللذان صدما العائلة والعالم بقرار التنحى عن واجباتهما الملكية.

ولهذا حين ظهرت صورة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون تخلت فيها عن خاتم الزواج الخاص بها الذي كان فى الأصل يخص الأميرة ديانا، أثيرت الكثير من التساؤلات وتجددت مرة أخرى الشائعات حول أن علاقتها الزوجية تمر بوقت عصيب.

إلا أن موقع "The list" أوضح أن السبب لا علاقة له بأية مشاكل زوجية وإنما جاءت الخطوة التزامًا منها بكافة الاجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا، حيث أن إزالة المجوهرات يمكن أن تساعد في التقليل من انتشار الفيروس التاجي، بالنظر إلى حجم خاتم خطوبة ميدلتون، يمكن أن يكون أرضًا خصبة للجراثيم.

هل يجب على الجميع إزالة خواتمهم مثل كيت ميدلتون؟

أوصت روشيل والنسكي، التي تعمل كرئيس لقسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام، بإزالة الخواتم والمجوهر، وقالت "في موقف نحن فيه في إجراءات استثنائية للحد من انتقال"كوفيد 19"، وأعتقد أن إزالة الخواتم المجوهرات عند غسل اليدين أو ربما الحد من ارتداءها تمامًا الآن يمثل خطوة حكيمة إلى الأمام".

كيت ميدلتون

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أيدت عالمة الأمراض الرئوية نيكيتا ديساي وقالت "عندما يستعد أخصائيو الرعاية الصحية لإجراءات معقمة مثل الجراحة، يجب غسل اليدين خالية من الخواتم والساعات والمجوهرات"وتابعت "في حين أننا لا نتوقع أن يكون الجمهور مستعدًا لإجراء الجراحة، إلا أنه يقلل بشكل كبير من خطر انتشار المرض لجعل الأيدي نظيفة قدر الإمكان."

في حين أن هذا لا يعني أن ارتداء"ميدلتون"خاتم زفافها فقط لا يشكل قلق بشأن خلع خاتم خطوبتها في كل مرة تغسل يديها وهو ما لا شك فيه أنها تفعله كثيرًا، لأنها واحدة من أكثر الإجراءات الفعالة التي يمكننا اتخاذها ضد فيروسات التاجية.

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