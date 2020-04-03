شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة في الإكوادور تجمع 150 جثة من الشوارع لضحايا كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تفشى لوباء كورونا وسقوط الآلاف من الضحايا تعانى الاكوادور من مأساة انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا الذين فقدوا حياتهم جراء الإصابة بالفيروس، حيث قامت الشرطة في الإكوادور بجمع 150 جثة من شوارع المدينة ومنازلها وحذرت الحكومة من أن ما يصل إلى 3500 شخص قد يموتون من فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قامت الشرطة بإزالة الجثث من الشوارع والمنازل في بلدة غواياكيل بالإكوادور، وحذرت الحكومة من أن 3500 شخص قد يموتون من الفيروس التاجي في المدينة الساحلية، والإكوادور هي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس بعد البرازيل، حيث يوجد بمقاطعة جواياس 70 % من حالات الإصابة بالعدوى في البلاد

وتظهر الصور المروعة لفرقة عمل مشتركة من الجيش والشرطة في الأيام الثلاثة الماضية يقومون بجمع الجثث من الشوارع والمنازل، ونشر سكان في غواياكيل ، ثاني أكبر مدينة في الإكوادور ، مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجثث مهجورة في الشوارع.

وأكد المسئولون في الاكوادور" نحن نعمل حتى يمكن دفن كل شخص بكرامة في مساحات من شخص واحد" ، في إشارة إلى المقبرة التي تديرها الحكومة والتي يتم توفيرها لحوالي 2000 جثة.

Advertisements

يذكر أن الإكوادور هي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في البرازيل بعد البرازيل مع أكثر من 3160 إصابة .