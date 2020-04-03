شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هؤلاء تحدوا كورونا وهذه كانت نهايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي ينهي فيه الفيروس التاجي حياه آلاف تحت العالم ووسط حاله الذعر والقلق التي تعيشها كافة الدول بسبب تضاعف أعداد الإصابات يومًا بعد يوم.

يخرج علينا مجموعه من الأشخاص غير المسؤولين لينشروا مجموعه من الممارسات الخاطئة في تحدى واضح وصريح منهم لفيروس كورونا وغير مهتمين بنصائح منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية العالمية لوقف انتشار covid -19.

في التقرير التالي نعرض ابرز تلك السلوكيات التي وصفها البعض بالمشينة والنهايات التي لاقت بأصحابها رأيك فى تلك التصرفات؟