لمكافحة فيروس كورونا.. أعشاب خارقة لرفع المناعة

كيفية الحصول على مناعة قوية؛هو اكثر ما يتم البحث عنه للوقاية من فيروس كورونا COVID-19.

إن المناعة ضد مرض معين، تعني إنتاج الأجسام المضادة لفيروس معين، في حالة COVID-19، أصيب الملايين بالعدوى، ولكن تعافى عدد كبير من الأشخاص أيضاً بسبب مناعتهم القوية.

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تعد أفضل نصيحة عن فيروس كورونا هي البحث عن كيفية تعزيز المناعة من خلال الطرق الطبيعية.

هناك العديد من الأعشاب الصديقة للمطبخ، والتي تعتبر فعالة للغاية في مكافحة مسببات الأمراض.

إليك الأعشاب التي تساعد على تعزيز المناعة

الثوم

ضروري للغاية للحفاظ على التوازن في الجهاز المناعي، من المعروف أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويعمل كقاتل طبيعي للمرض وتعزيز عمل الجهاز المناعي.

طريقة الاستخدام:

خذى 1-2 فص من الثوم مع كوب من الماء الفاتر، واشربيه كل يوم في معدة فارغة.

حاولي أيضاً تضمين الثوم في وجباتك.

الكركم

الكركمين في الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للميكروبات، يساعد تضمين الكركم في الوجبات اليومية على مكافحة الأنفلونزا الموسمية، وتحسين أعراض البرد والسعال.

وفقاً لدراسة، يساعد الكركمين أيضاً على تقليل التهاب الرئتين وتعزيز المناعة، إليك طريقة الاستخدام:

حضّري الشاي بخلط الكركم والزنجبيل الطازج والليمون، اشربيه مرتين في اليوم، أيضاً استخدميه أثناء إعداد الطعام.

الزنجبيل

يساعد هذا العشب القديم على تعزيز جهاز المناعة في الجسم، ومحاربة التهاب الرئتين، أظهرت دراسة أن مستخلص الزنجبيل يؤخر الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية لدى البالغين.

يساعد الزنجبيل أيضاً على مكافحة البرد والسعال، عن طريق زيادة إنتاج الخلايا التائية.

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طريقة الاستخدام: تحضير شاي الزنجبيل بالماء وإضافة العسل إليه، اشربيه مرتين في اليوم، أضيفيه أيضاً إلى وجباتك اليومية.

القرفة

يعتبر هذا العشب ذو النكهة مصدراً رائعاً للمركبات المضادة للأكسدة، تعمل القرفة كمحفز مناعي لعلاج البرد والسعال والالتهابات.

أظهرت دراسة، أن مستخلص بوليفينول القرفة ينظم وظيفة المناعة، ويكافح الكائنات الحية الدقيقة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي العسل ومسحوق القرفة في كوب من الماء الفاتر، واشربيه في الصباح الباكر.

القرنفل

يستخدم منذ فترة طويلة في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض، تقول دراسة إن القرنفل يعزز الاستجابات المناعية الخلطية، التي تساعد على ربط الفيروسات والبكتيريا وتحييدها، تساعد الخاصية المضادة للالتهابات في القرنفل أيضاً على تقليل التهاب الرئتين وطرد المخاط.

طريقة الاستخدام:

اشربي شاي القرنفل بغلي 4-5 فصوص في الماء.

أضيفى أيضاً القرنفل إلى الحلويات والكاري.

البصل

محمل بالعديد من مركبات تعزيز المناعة، مثل: فيتامين C والسيلينيوم والزنك، يحتوي البصل على فلافونويد يسمى كيرسيتين وهو مضاد قوي للأكسدة، يعرف بخصائصه المضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات التي تساعد على تعزيز استجابة الجهاز المناعي ضد مسببات الأمراض.

طريقة الاستخدام:

انقعى بعض شرائح البصل في الماء لمدة 7-8 ساعات.

وتناولي 3-4 ملاعق كبيرة من الماء ثلاث مرات يومياً، قومى أيضاً بإدخال البصل أثناء طهي معظم الأطعمة.

الأوريجانو

له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن مسببات الأمراض.

طريقة الاستخدام:

خذي 1-3 قطرات من زيت الأوريجانو، وأضيفيها إلى الماء الدافئ وتغرغري بالماء.

الزعفران

غني بالكاروتينات التي تؤثر على القوة المناعية للفرد، ويمكن استهلاك 100 ملج من الزعفران لمدة ستة أسابيع؛ فهو يحسن من عدد خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والخلايا الليمفاوية.