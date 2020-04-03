"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر في الشرق الأوسط بسبب أزمة "كورونا"

حثت منظمة الصحة العالمية، حكومات الشرق الأوسط، على التحرك السريع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة، بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى نحو 60 ألفًا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوعين فقط.وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، أنه تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة، قائلًا: "حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.وبحسب إحصاءات الخرائط التفاعلية لمتابعة الفيروس حول العالم، تم تسجيل مليون و115 إصابة حتى الساعة 18:15 دقيقة بتوقيت غرينتش، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و351 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

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