حراسة خاصة لدوق ودوقة ساسكس خلال رحلة البحث عن منزل

دخلت الترتيبات الأمنية الخاصة بدوق ودوقة ساسكس "المرحلة الانتقالية"، بينما يبحث الزوجان عن منزل في الولايات المتحدة، مع استعدادات لتعيين حراسة أميركية خاصة بدلًا من الحماية الشرطية. وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن أمير ويلز سيقدم ما يصل لـ2 مليون جنيه إسترليني لتغطية التكاليف الأمنية للزوجين، بينما يبحثان عن عقارات في لوس أنجلوس وما حولها. وقال خبراء إنه حال أراد الزوجان السفر على نطاق أوسع، فقد تصل التكاليف إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في العام. لكن التمويل، من الحسابات الشخصية للأمير، هي لفترة محدودة، وقالت مصادر من القطر إن الأموال "قابلة للنفاد" وسيتم مراجعتها خلال عام. وأخبر القصر هاري أنه لا يمكنه أن يعيش بالخارج ويتوقع أن يغطي دافعو الضرائب التكاليف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حماية الزوجين ستوفرها شركات خاصة، غالبا ما تتكون من جنود قوات خاصة سابقين، مع سحب حراستهما من شرطة العاصمة بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية. وأغلق مكتب قصر باكنجهام الخاص بالزوجين رسميًا أمس مع بدء حياتهما خارج الحياة الملكية، وتلقى بريدهما الإلكتروني الرسمي ردًا يفيد بأن "مكتب دوق ودوقة ساسكس أغلق الآن." وطبقًا لتقارير في الولايات المتحدة، التي انتقل إليها الزوجان من فانكوفر، بدأ دوق ودوقة ساسكس البحث عن منزل في أحياء لوس أنجلوس. وهناك تكهنات حول أنهما يتطلعان للعثور على منزل في منطقة "باسيفيك باليساديز" قرب شاطئ ماليبو.

قبل وفاة والدة هاري، الأميرة ديانا، قيل إنها كانت تخطط للانتقال إلى نفس المنطقة مع صديقها دودي الفايد. وقال سايمون مورجان، ضابط حماية ملكية سابق والآن هو مدير شركة الأمن "تروجان كونسالتنسي" إن القطاع الخاص على الأرجح سيوفر التأمين للزوجين، مما قد يعرضهما "لتساؤلات حول كيف سيبدو الأمر". وأوضح مورجان: "حال كانا سيقيمان في كاليفورنيا، وسيبحثان عن حزمة حماية تتضمن حمل أسلحة نارية، فسيتعين عليهما النظر في أن تضطلع شركة أمريكية بالقيام بذلك."وقال: "حال كانا سيسافران ولهما وجود بارز، على سبيل المثال حضور فاعليات مثل دافوس، فإن تأمينهما سيكلف 5 ملايين جنيه إسترليني على الأقل". وأوضح أن الدوق معتاد على مستوى ونمط معين من التأمين، وأن ما يحصل عليه في أي مكان يذهب إليه هي حزمة كبيرة جدًا، لكن ما سيحصلان عليه الآن هو شيء سيتعين عليهما الدفع مقابله بنفسهما.

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