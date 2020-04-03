شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون كمامات سيليكون ثلاثية الأبعاد لحماية الأطباء من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفاقم أزمة تفشي وباء فيروس كورونا أصبح موضوع معدات الحماية الشخصية (PPE) نقطة مناقشة رئيسية، وخلال الأيام الأخيرة ، كان التركيز على توفير أقنعة الوجه التي تسمح للعاملين في الرعاية الصحية بالتفاعل بأمان والتعامل مع مرضي فيروس كورونا دون أن يلتقطوا العدوى منهم .

ولكن بالإضافة إلى نقص معدات الحماية الشخصية كانت هناك مشكلة أخرى هي تأكلها خاصة الكمامات أو كشطها مما يجعلها طريقة لنقل العدوى بدلا من حماية الأطباء والعاملين بمجال الرعاية الصحية.

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة “King's College London” قام العلماء بالجامعة بالتعاون مع الباحثين في معهد تقنيات الرعاية الصحية بجامعة برمنجهام على وضع حلول حل لتحسين كفاءه الكمامات في نفس الوقت مع معالجة الضرر الذي يصيب أنسجة الوجه المرتبطة بالاستخدام لفترات طويلة لكمامات الوجه خاصة الأطباء والتمريض الذين يقضون أوقات طويله للعمل لعلاج مصابى فيروس كورونا.

بدأت الفرق البحثية مشروعًا تعاونيًا لاستكشاف جدوى توفير كمامات من السيليكون طبية قابلة لإعادة الاستخدام خاصة بالشخص لتتناسب مع الكمامات العادية التي يستخدمها الفرق الطبية

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واجهة السيليكون ، التي صممها باحثون من مركز الأجهزة الطبية المخصصة في جامعة برمنجهام ، ستساعد على تحسين كفاية الكمامات وبالتالي تقليل مخاطر التعرض للعدوى بالفيروس وتتميز القطعه الجديدة بتوفير الراحه للأطباء لمنع الإصابات الجلدية على وجودهم نتيجة فرط استخدام كمامات وأقنعه الوجه

وباستخدام تقنية الالتقاط ثلاثي الأبعاد في المركز الأكاديمي للعلوم الترميمية ، سيتم التقاط الوجوه الفردية رقميًا وطباعة أقنعه السيليكون ثلاثية الأبعاد لتناسب وجه الفرد.

وقالت الدكتورة صوفي كوكس التي تقود مركز الأجهزة الطبية المخصصة في معهد تقنيات الرعاية الصحية في برمنجهام أن الباحثون جمعوا خبرتهم في الطباعة ثلاثية الأبعاد ومعرفتهم بالتصميم لإنشاء قناع نموذجي واعد مخصص بسرعة."