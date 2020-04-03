شكرا لقرائتكم خبر عن من ينتصر في معركة مصل السل؟.. الباحثون أم الصحة العالمية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن لقاح السل لا يمنح الحاصلين عليه حماية ووقاية من الإصابة بفيروس كورونا إلا أن الباحثين مازالوا يضعونه قيد البحث ويجرون عليه التجارب السريرية للتأكد من فاعليته بل وأكدت دراسة لفريق من الباحثين بكلية نيويورك للطب التقويمى أن الدول التى أعطت أهمية للقاح السل لم تشهد أعدادا كبيرة من الوفيات ضحايا كورونا على عكس دول مثل أمريكا وإيطاليا وهولندا التى لم تحقن أهلها بلقاح السل، وتشهد الآن أعدادا هائلة من ضحايا كورونا.

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