على خطى "الذئاب المنفردة".. تونس تواجه خفافيش الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكّنت السلطات الأمنية في تونس بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مؤسسات حيوية بالدولة خلال شهر رمضان المقبل.
مشروع تونسي بـ"هدنة" عالمية لمواجهة كورونا
على خطى عملية "الذئاب المنفردة" استغل العنصر التكفيري الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في إطار المجهودات الوطنية للوقاية من وباء "كورونا" لتنفيذ عمليته الإجرامية التي بلغت مرحلتها الأخيرة بالتنسيق مع عدد من العناصر الإرهابية الموجودة في ليبيا.
خبيران تونسيان: الإرهاب يستمد جذوره من تنظيمات الإخوان بالمنطقة
وزارة الداخلية التونسية أعلنت في بيان رسمي ضبط المواد والأدوات والمتفجرات المستخدمة في تنفيذ العملية بعد إلقاء القبض على الإرهابي الذي أقر بمبايعته تنظيم داعش الإرهابي وارتباطه بعناصر تكفيرية في الداخل متمرسة في تصنيع المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة.
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