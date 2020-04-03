شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: هل يؤثر كورونا على المرأة الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الخوف والرعب الشديد نتيجة لانتشار وباء الفيروس التاجي كورونا، فأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، هم الأكثر عرضة للإصابة، وهذا تسبب شعور المرأة الحامل أيضا بالخوف الشديد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل شيء يخص المرأة خلال الحمل وفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع " rcog".

هل المرأة الحمل معرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

تعد الحامل من الأقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولكن في حالة جلوسها مع أشخاص مصابين، فيسهل انتقال العدوي لها.

ما هي أعراض المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا؟

في البداية تكون الأعراض خفيفة ويسهل تحملها، ولكن قد يتطور الأمر ويصل إلي عدم قدرتها علي التقاط أنفاسها، وارتفاع حراراة الجسم، والسعال الجاف، وهنا تكون الخطورة ويجب عليها عزل نفسها علي الفور وتعلم الطبيب المباشر لها، وخاصة إذا كانت مصابة بأمراض مزمنة أو لديها ضعف في الجهاز المناعي.

ما هو تأثير فيروس كورونا على الجنين إذا كانت الأم مصابة بكورونا؟

أثبتت بعض التقارير المبدئية التي نشرت في الصين أنه من الصعب انتقال العدوي للجنين خلال الحمل، ولكن يمكن أن يصاب به بعد الولادة، فجميع الحالات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة الذين أصيبوا تم والدتهم وهم في صحة جيدة وأصيبوا بعد الولادة.

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هل يؤثر فيروس كورونا علي نمو الجنين إذا كانت الأم مصابة؟

لا يؤثر علي نمو الجنين علي الإطلاق، ولكن يعرض الأمر للولادة المبكرة.

ماذا تفعل الحامل لتقليل فرص الإصابة بكورونا؟

-تجنب التعامل مع الآخرين.

-غسيل اليدين جيدا بالطريقة الموصي بها.

-تعقيم المنزل جيدا وتجنب الزيارات.