شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع للكمامات.. أى نوع هو الأفضل للوقاية من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الكثيرون عن أنواع القناعات الطبية أو الكمامة وأيهما أفضل نوع لارتدائه للوقاية من فيروس كورونا، ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC هناك 4 حالات يجب فيها ارتداء الكمامة وهى: إذا ظهرت عليك أعراض الأنفلونزا، إذا كنت عرضة لخطر الإصابة مثل: الأمراض المزمنة أو إذا كنت تعمل كطبيب أو تعيش مع شخص مصاب.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف انديا" فهناك اعتقاد خاطئ بأن ارتداء أي قطعة قماش تغطي فمك سيحميك خلال أوقات الأزمات، لكن هذا غير صحيح، حيث تعمل الأقنعة المختلفة بطرق مختلفة في التقاط البكتيريا والفيروسات ووقفها من دخول الممرات الهوائية في جسمك فيما يلي شرح يساعدك على تحديد القناع المناسب لك وأيها أفضل:





أنواع الكمامات للوقاية من كورونا

أقنعة جراحية عادية

أكثر الأقنعة المتاحة في السوق، والأقنعة الجراحية تلك التي تكون فضفاضة قليلاً حول الفم وتستخدم لحماية الشخص من البقع الكبيرة من القطرات والماء والبخاخات وتستخدم في المرافق الطبية.

في حين أنها تغطي فمك ، لا يمكن للأقنعة الجراحية أن تحميك حقًا من التقاط أو نقل فيروس كورونا أو أي ميكروب من هذا القبيل في الهواء، نظرًا لوجود فجوات فضفاضة يمكن أن تساعد الجراثيم على اختراقها.

ومع ذلك، يمكن للقناع الجراحي عالي الجودة أن يوقف انتقال أنواع مختلفة من الفيروسات (حتى 80-90 ٪) ، خاصة إذا تم استخدامه من قبل شخص مريض، يمكن أن يساعد في منع الجزيئات الكبيرة التي يطردها مرتديها ، مثل البصاق أو المخاط.

كمامة N95 وكمامة FFP1

يتم استخدام أقنعة التنفس N95 مرة أخرى على نطاق واسع الآن لتقليل انتشار فيروس كورونا، إنه أكثر إحكاما، مما يجعله بديلا أفضل للأقنعة الجراحية.

Advertisements

أقنعة N95 ترشح 95 ٪ من الجسيمات بحجم 0.3 ميكرون أو أكبر في القطر، تقريبا حجم فيروس واحد وتحتوي بعض الأقنعة أيضًا على ملحق يسمى صمام الزفير، والذي يمكنه تصفية تراكم الرطوبة، كما أنها تعمل بشكل أفضل بشكل كبير في تصفية وإيقاف الملوثات والفيروسات والبكتيريا من دخول الفم أو ممر الأنف، مع فعالية 95 ٪.

مقارنة بجميع الكمامات الأخرى، توفر أقنعة N95 أعلى مستوى من الحماية.

أما كمامة FFP1 بديلاً لأقنعة الجهاز التنفسي، تحمي الشخص من التنفس الجزيئات الأكثر خطورة، عادة ما يتم تركيبها بشكل أكثر أمانًا حول الأنف والفم لضمان عدم دخول الجسيمات السامة أو الخطرة.

أقنعة كربونية نشطة

تحتوي هذه الأقنعة على فلتر كربون منشط ، يساعد على جمع وتصفية الملوثات والجراثيم والتنفس في هواء أنقى، تقول الدراسات أيضًا أن مرشحات الكربون الموجودة في القناع قد تحسن حتى من قدرة الرئة والعضلات التنفسية ، مما يجعلها جيدة إذا كنت تعيش في مدينة شديدة التلوث.

ومع ذلك ، تعمل هذه الأقنعة بشكل جيد جدًا في مكافحة التلوث والجزيئات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات التي تنتشر عبر الهواء الذي نتنفسه، وبالتالي تمنع الحساسية. ومع ذلك ، فإنها لا تعمل بشكل جيد في مكافحة أو منع الفيروسات مثل COVID-19، يمكنها فقط اكتشاف عدد ضئيل من الفيروسات (10-20٪).





الماسك المصنوع من القماش

خلال الأسابيع الأخيرة، مع النقص الحاد في إمدادات الأقنعة في السوق ونقص المعدات الواقية المتاحة، يتجه الكثيرون إلى أقنعة محلية الصنع مصنوعة من أقمشة مختلفة مثل القماش أو الإسفنج.

توفر الأقنعة محلية الصنع حماية أقل من الأقنعة الجراحية أو أقنعة التنفس، ومع ذلك فإنها يمكن أن تساعد الشخص على الحفاظ على نظافة منطقة الوجه ومنع انتشار الجراثيم السيئة والفيروسات المعدية الأخرى.

تقوم أقنعة القماش والإسفنج بتصفية حوالي 50٪ من البكتيريا وملوثات الغبار، مدى فعالية عملهم في مكافحة الفيروسات لا يزال قيد الدراسة.