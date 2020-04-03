شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الاسهال عديدة منها الحساسية تجاه بعض الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاسهال قد يحدث عندما تكون حركات الأمعاء أو البراز رخواً ومائياً، وهو من المشكلات الصحية الشائعة وعادة ليس خطيراً، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الاسهال، وفقاً لموقع webmd، حيث يصاب كثير من الناس بالإسهال عدة مرات في السنة، ويستغرق عادة من 2 إلى 3 أيام.



اسباب الاسهال

اسباب الاسهال

أسباب الاسهال عديدة، وعادة يحدث الإسهال بسبب فيروس يدخل إلى أمعائك، ويسميها البعض "إنفلونزا معوية" أو "إنفلونزا المعدة" وتشمل الأسباب الأخرى للاسهال:

-الحساسية تجاه بعض الأطعمة.

-داء السكري.

-أمراض الأمعاء (مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي).

-تناول الأطعمة التي تزعج الجهاز الهضمي

-العدوى بالبكتيريا (سبب معظم أنواع التسمم الغذائي) أو الكائنات الحية الأخرى

- تناول الملينات.

- بعض الأدوية.

-فرط نشاط الغدة الدرقية.

-العلاج الإشعاعي.

-الجري (يعاني بعض الأشخاص من "إسهال الجرى" لأسباب غير واضحة).

-بعض أنواع السرطان.

-جراحة الجهاز الهضمي.

-مشكلة في امتصاص بعض العناصر الغذائية، تسمى أيضًا "سوء الامتصاص".

-قد يتبع الإسهال أيضًا الإمساك، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك الأعراض التالية بجانب الاسهال:

-دم في الإسهال أو براز أسود اللون.

-حمى مرتفعة أو تستمر لأكثر من 24 ساعة.

-الإسهال يدوم أكثر من يومين.

-الغثيان أو التقيؤ الذي يمنعك من شرب السوائل لتعويض السوائل المفقودة.

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-ألم شديد في بطنك.

-البول الداكن.

-كميات أقل من المعتاد من البول، أو في الطفل، حفاضات رطبة أقل من المعتاد.

-سرعة دقات القلب.

-الصداع.

-جلد جاف.

-السخونية.

-الارتباك.



اسباب الاسهال

اعراض الاسهال

اعراض الاسهال الشائعة تشمل ما يلي:

-الانتفاخ في بطنك

-تشنجات

-براز رقيق أو فضفاض

-براز مائي

-شعور أنك بحاجة إلى دخول الحمام سريعاً

-الغثيان والتقيؤ

تشمل الأعراض الأكثر خطورة ما يلي:

-دم أو مخاط في البراز

-فقدان الوزن

-حمى

-إذا كان لديك براز مائي أكثر من 3 مرات في اليوم ولا تشرب ما يكفي من السوائل، فقد تصاب بالجفاف. يمكن أن يكون ذلك مشكلة خطيرة إذا لم يتم علاجها.