شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الصابون المضاد للبكتيريا على البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيل لنا جميعًا إنه للحفاظ على صحة بشرتك ، يجب أن تحافظ عليها نظيفة، خاصة مع انتشار الفيروسات في العالم، ولكن هل يمكن لتطهير وجهك أن يضر أكثر مما ينفع؟ كما اتضح ، إذا كنت تقوم بالتنظيف كثيرًا ، أو بقوة شديدة أو تستخدم صابونًا قاسيًا ، فقد تتسبب بالفعل في إتلاف بشرتك ، خاصة عند دمجها مع كشط المنتجات مثل مزيل المكياج.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthLine”، يمكن أن تسبب المهيجات في الصابون التقليدي الجفاف والتهاب الجلد وحب الشباب والتخلص من درجة الحموضة الدقيقة التي تحافظ عليها بشرتك لكل من الوجه والجسم.

استخدام المنظفات اللطيفة الخالية من المكونات والمهيجات القاسية يمكن أن يمنع بعض الآثار الجانبية السيئة للصابون والمنظفات الشديدة ، مثل:

التهاب الجلد

صابون البار الذي يحتوي على مطهر قوي ، رباعي كلور الساليسيلينيد (TCSA) ، أن يتركك مع بعض الآثار الجانبية الخطيرة إلى حد ما.

وقد لا يكون "تسمم الصابون" كما هو الحال في رحلة أحلام اليقظة لكن كان مرتبطًا بالتهاب الجلد الحساس للضوء في إنجلترا في الستينيات.

Advertisements





ضرر الأس الهيدروجيني

تحتاج بشرتنا إلى الحفاظ على درجة حموضة محددة وحمضية إلى حد ما لتعمل بشكل صحيح، ويتكون الغلاف الحمضي ، وهو طبقة رقيقة واقية ، بشكل أساسي من الزهم ، وهو زيت الجلد المنتج بشكل طبيعي.

وللحفاظ على صحة البشرة ، يحتاج الوشاح الحمضي إلى أن يكون قادرًا على القيام بعمله ، وللقيام بعمله ، نحتاج إلى تجنب المطهرات التي يمكن أن تخل بتوازن درجة الحموضة.

تم ربط الصابون القلوي للغاية ، الذي يحتوي على المزيد من الغسول الذي يؤدي إلى التصبن ، باضطرابات في توازن درجة الحموضة في الجلد.

وحتى المنتجات المصممة خصيصًا للبشرة الجافة والحساسة يمكن أن تسبب تهيجًا غير مرغوب فيه، حيث قامت دراسة نشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية بقياس عامل تهيج 17 منتجًا تم تسويقها للاستخدام على الجلد الجاف و 12 صابونًا شائعًا.

ووجدوا أن بعض المنتجات التي يتم تسويقها للبشرة الجافة تسبب بالفعل تهيجًا استنادًا إلى الأس الهيدروجيني للمنتج.