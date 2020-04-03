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شكرا لقرائتكم خبر عن الأب ولا الأم.. من الأكثر صراعا مع الأبناء فى زمن العزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون من جامعة ميشيجان إن التوتر وعدم اليقين الناجمين عن الفيروس التاجى قد أثر سلبًا على الآباء، والأطفال يشعرون بالعبء النفسى والجسدى له.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews أفاد تقرير جديد لـ U-M أن المزيد من الآباء صرخوا أو صاحوا بصوت عالى فى وجه أطفالهم مرة واحدة على الأقل فى الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى ذلك، خلال نفس الإطار الزمنى، قام واحد من كل ستة أبوين بضرب أطفالهم أو صفعهم.
وأثناء سعيهم لتلبية احتياجات أطفالهم مع إغلاق المدارس وخدمات الرعاية النهارية، واجه الآباء فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية تحديات غير مسبوقة فى ظل انتشار فيروس كورونا التاجى، كما تقول شونا لى المؤلفة الرئيسية للتقرير.
ولم تكن الرعاية المباشرة لأطفالهم فترة راحة قصيرة من المعلمين ومقدمي الرعاية الآخرين - كل ذلك أثناء التعامل مع عدم الأمان الاقتصادي الإضافي.
وقالت "لى"، أستاذ مشارك فى الخدمة الاجتماعية في جامعة يو إم، "بالنسبة لعدد كبير من الآباء، فإن المخاوف المالية، والمخاوف الأخرى، والعزلة الاجتماعية، والوحدة، والحزن تعترض طريق الأبوة والأمومة".
وأطلق الباحثون دراسة استقصائية على الإنترنت فى 24 مارس، بعد نحو أسبوع واحد من إدارة البيت الأبيض للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس، وشمل المسح 562 بالغًا، من بينهم 288 (51%) من آباء طفل واحد على الأقل عمره 12 عامًا أو أقل.
وأفاد المشاركون عن صحتهم العقلية ورفاهيتهم وأبوة أطفالهم ووضعهم الاقتصادى خلال انتشار الفيروس التاجى، كما قدموا إجابات على أسئلة مفتوحة حول كيفية تغير سلوك أطفالهم وتربية أطفالهم منذ الأزمة الصحية العالمية.
وفى حين قال معظم الآباء إنهم يشعرون أنهم أقرب إلى أطفالهم أثناء إقامتهم في المنزل، فقد أبلغ الآباء أيضًا عن مستويات عالية من العقاب النفسي والجسدي للأطفال.
ويخشى الخبراء والمدافعون عن الأطفال أن يساهم ذلك في ارتفاع معدلات الإساءة للأطفال.
ومن بين النتائج:
- يشعر العديد من الآباء بالقلق من عدم قدرتهم على دفع الفواتير (50%) وأن المال سينفذ (50%).
- قالت أغلبية الآباء (52%) أن المخاوف المالية والعزلة الاجتماعية تعترض طريق الأبوة والأمومة.
- وقال نحو واحد من كل ستة من الآباء إنهم ضربوا طفلهم أو صفعوهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوعين الماضيين، وقال 11% إنهم فعلوا ذلك بضع مرات أو أكثر.
- وكانت الصراخ عند الأطفال مرتفعة ، حيث قال الآباء إن أربعة من كل 10 فعلوا ذلك عدة مرات أو أكثر فى الأسبوعين الماضيين.
- عندما سئل عما إذا كانت هذه السلوكيات هي زيادة على سلوكياتهم المعتادة أم لا ، قال 19% إنهم يصرخون أو يصرخون أكثر ، وقال 15% إنهم زادوا من استخدامهم للانضباط منذ الوباء.
- ولاحظ الباحثون أن النتائج لم تكن قاتمة تمامًا. وأفاد 88% من الآباء أنهم وأبناءهم أظهروا حب بعضهم البعض في الأسبوعين الماضيين.
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