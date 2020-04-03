شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة بريطانية تصاب بعدوى تعفن الدم الرئوى بعد تعافيها من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت سيدة بريطانيا بعد إصابتها بفيروس كورونا فيديو من سريرها بالمستشفى تناشد الناس بالبقاء في المنزل وعدم الخروج، فعلى الرغم من أنها تعافت من فيروس كورونا، إلا أنها تعاني الآن من حالة خطيرة تسمى "إنتان الدم" وهى عدوى نتجت عن الالتهاب الرئوي الذى سببه كورونا.

ووفقاً لجريدة "ديلي ميرور" البريطانية، فقد تم إدخال "شارون كوك" إلى المستشفى في 23 مارس بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وعلى الرغم من أنها الآن تعافت من الفيروس، إلا إنه تم تشخيصها بمرض "إنتان الالتهاب الرئوي."

وسجلت السيدة مقطع فيديو تصف فيه أعراضها ومدى افتقادها لعائلتها.

قالت شارون: "اعتقدت أنني سأقوم بعمل مدونة فيديو سريعة، أنا في المستشفى منذ 23 مارس بسبب فيروس كورونا، لكن الآن أنا تعافيت من الفيروس".

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وأضافت " لدي الآن إنتان أو تسمم الدم من التهاب رئوي ولهذا السبب لا يمكنني التحدث بشكل جيد..أنا أتنفس قليلاً ولكن لدي أكسجين صناعى."





وتابعت قائلة: "أريد فقط أن يعرف الناس مدى أهمية البقاء في المنزل فلا يستحق الأمر الخروج من المنزل هذه الأيام."

وقالت "أنا فقط أعاني من أجل التنفس ولكن بصرف النظر عن ذلك أشعر أنني أفضل بكثير مما كنت عليه..كان لدي درجة حرارة وشعرت بالمرض لأكثر من أسبوعين."

وأوضحت قائلة: "إنني حقا أفتقد المنزل والجميع، أشعر بالأسف على نفسي."