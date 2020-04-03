شكرا لقرائتكم خبر عن لكل سيدة حامل.. نصائح للحماية من فيروس كورونا (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت منظمة الصحة عدة نصائح للسيدات الحوامل، لحمايتهن من فيروس كورونا، وهى: واظبي على غسل يديكتجنبى لمس عينيك وأنفك وفمكابتعدى مسافة آمنة عن الآخريناحرصى على السعال أو العطس في منديل أو فى ثنية الكوعإذا شعرتي بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس سارعي بالكشف الطبي



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لكل سيدة حامل.. نصائح للحماية من فيروس كورونا (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.