شكرا لقرائتكم خبر عن «ماسنجر» أصبح متاحا على أجهزة الكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ستان تشادونفسكي، نائب رئيس Messenger التابع لشركة «فيس بوك» إطلاق تطبيق لكل من أجهزة MacOS وWindows يتيح مكالمات الفيديو والتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم على الكمبيوتر، داعيا المستخدمين لمواصلة البقاء في المنزل ولكن مع الاستمرار في الاتصال.

وقال ستان تشادونفسكي: «اليوم نطلق تطبيق Messenger لكلٍ من أجهزة MacOS وWindows يتيح مكالمات الفيديو والتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم على الكمبيوتر».

وأضاف: «يستخدم الناس التكنولوجيا الآن ليتواصلوا مع أحبائهم حتى وإن كانوا على بعد أميال، وخلال الشهر الماضي، شاهدنا زيادة بأكثر من ١٠٠٪ في استخدام الناس لمتصفحات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لإجراء مكالمات صوتية ومرئية على Messenger».

وتابع: «الآن مع وجود تطبيقات على نظامي MacOS وWindows، فإننا نقدم أفضل إمكانيات Messenger على أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك مكالمات الفيديو الجماعية بلا حدود».

وفند أهم مميزات التطبيق الجديد في النقاط التالية:

مكالمات فيديو جماعية على شاشة أكبر: حافظ على تواصلك مع أحبائك وأصدقائك، انضم إلى حصة تمارين رياضية، أو قم باستضافة ساعة من المرح.

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سهولة الاتصال: لا تحتاج إلى معرفة رقم هاتف شخص ما أو بريده الإلكتروني طالما أن كل أصدقاءك لديهم فيسبوك وMessenger.

تعدد المهام: من السهل الوصول إلى الدردشات الخاصة بك، ويمكن أن تدخل وتخرج من التطبيق بسهولة بينما تقوم بمهام أخرى على الكمبيوتر.

الإشعارات: يمكنك استقبال إشعارات الرسائل الجديدة، وبالتالي تستطيع العثور على المحادثة التي تبحث عنها بسرعة، وفي ذات الوقت يمكنك التحكم في إسكات الإشعارات بشكل دائم أو مؤقت.

مزامنة المكالمات بين الهاتف والكمبيوتر: لن تفوت مكالمة أو رسالة على Messenger أبداً أياً كان الجهاز الذي تستخدمه.

كل ما تحبه في Messenger على شاشة أكبر: بما في ذلك الوضع المظلم والـ GIFs.

يمكنك تنزيل التطبيق اليوم من Microsoft Store أو Mac App Store.

نتمنى أن يجعل تطبيق Messenger للكمبيوتر التواصل مع الأصدقاء والأحباء أكثر سهولة خلال هذه الفترة. واصل البقاء في المنزل ولكن كن على اتصال.