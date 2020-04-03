دراسة تؤكد أن الصحة العالمية مجبرة على تعليق إعطاء لقاح شلل الأطفال

قال مسئولو الصحة العالمية اليوم الذين يحاولون استئصال شلل الأطفال إنهم مجبرون على تعليق جهود التحصين الجماعي وسط تفشي جائحة فيروس كورونا

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قررت منظمة الصحة العالمية ومعاونوها أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ، يجب تعليق جميع أنشطة شلل الأطفال ، بما في ذلك حملات التطعيم الوطنية والمراقبة من المنزل إلى المنزل "لتجنب تعريض المجتمعات المحلية والعاملين في الخطوط الأمامية لمخاطر غير ضرورية

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس مراقبة شلل الأطفال ، وهو هيئة خبراء تنسقها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها.

وأشار الخبراء إلى أنه في حين أن وقف تطعيم شلل الأطفال أمر ضروري نظرًا لسرعة إصابة COVID-19 بالناس في جميع أنحاء العال تعتبر حملات التطعيم الجماعية - التي تحدث بشكل متكرر مثل كل شهر - أمرًا حاسمًا لوقف شلل الأطفال ، حيث يتطلب تحصين أكثر من 95٪ من الأطفال دون سن الخامسة.

وبدأ الجهد العالمي للقضاء على شلل الأطفال في عام 1988 وكان الهدف منه القضاء على المرض بحلول عام 2000، لكن المبادرة تعثرت بسبب العديد من المشاكل بما في ذلك مقاومة اللقاحات وتفشي المرض في بعض الحالات بسبب اللقاحات نفسها وقلة الوصول إلى مناطق النزاع في باكستان وأفغانستان ونيجيريا.

وبحسب مذكرة صدرت بعد اجتماع شلل الأطفال ، فإن الأمر متروك للدول المنفردة لتقرر ما إذا كانت ستعلق حملات التطعيم الخاصة به، وحذر المسؤولون من أن وقف جهود شلل الأطفال سيتطلب عملاً موسعًا بمجرد استئناف أنشطة التحصين.

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وأضاف الباحثون أن شلل الأطفال مستوطن في أفغانستان وباكستان ولا يزال يمثل مشكلة في حوالي 10 دول أخرى حول العالم

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