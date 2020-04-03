تعرف على فوائد نبات الكنجة أبرزها ضعف السمع وحساسية الصدر

نشر الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالأعشاب موضوع جديد من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك حول أهم فوائد الجنكو أو نبات الجنكة أو نبات الجنكة بيلوبا او نبات عشبه الدماغ.

- يساعد تناول نبات الجنكو على علاج ضعف السمع عند الاستمرار عليه لمدة شهر

- يقوم نبات الجنكو بالعمل على تنشيط الدورة الدموية الطرفية، والتي تعمل على تنشيط الذاكرة بشكل جيد

- يعالج دهون الكبد

- الخمول الشديد والكسل الشديد

- بينشط الغدة الدرقية

- بيعالج آثار الجلطات وبيمنع الجلطات

- الغباء الدراسي

- يقوي الشعر بشكل كبير

- البهاق

- النقرس

- البرودة المزمنة

- قرح القولون

- حساسيه الصدر

- الجروح زي القدم السكري

- مرض الصرع

- مرض الغدة الدرقية

- قرحة المعدة

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم أعراض ومشاكل القولون

تعرف علي أهم الأمراض الشائعة التي تؤثر علي القولون