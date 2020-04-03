حددت منظمة الصحة عدة نصائح للسيدات الحوامل، لحمايتهن من فيروس كورونا، وهى: واظبي على غسل يديكتجنبى لمس عينيك وأنفك وفمكابتعدى مسافة آمنة عن الآخريناحرصى على السعال أو العطس في منديل أو فى ثنية الكوعإذا شعرتي بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس سارعي بالكشف الطبي قد يهمك أيضا: تطوير عقار جديد لعلاج السعال المزمن وزارة الصحة المصرية تسجل 86 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بوباء "كورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أهم نصائح للحوامل للحماية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.