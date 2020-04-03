تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

المقادير 3 x معلقة كبيرة شربات نعناع

2 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x كيس فانيليا

1 x كوب حليب كامل الدسم

½ x كوب مكعبات ثلج (مجروش) الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات ونخلط لمدة 2 دقيقة لحين أن يتجانسوا تماما.

يصب فى أكواب التقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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