تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون

المقادير 4 x معلقة صغيرة سكر (او حسب الرغبة)

2 x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب مكعبات ثلج

¼ x كوب عصير ليمون الطريقة: فى خلاط نضع جميع المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

يصب المشروب فى أكواب التقديم يقدم باردا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الليمون

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