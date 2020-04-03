تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون

المقادير
4 x معلقة صغيرة سكر (او حسب الرغبة)
2 x كوب لبن كامل الدسم
½ x كوب مكعبات ثلج
¼ x كوب عصير ليمون
الطريقة:
فى خلاط نضع جميع المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.
يصب المشروب فى أكواب التقديم يقدم باردا بالهنا والشفا.
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