تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم بالصلصة البيضاء

القاهرة - لايف استايل المقادير 200 x جرام قشطة

150 x جرام مشروم

4 x عدد خبز (فرنسي)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد ورق لورا

2 x معلقة كبيرة مستردة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة (كبيرة مقطعة صغير)

1 x كيلو لحمة (بقري مقطعة إلى قطع متوسطة)

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x لتر ماء الطريقة: في حلة على النار، ضعي البصل والزبدة والثوم والملح والفلفل الأسود وورق اللورا وقلبيه قليلا .

اضيفي اللحم واتركيه ليحمر،و اضيفي قليل من الماء واتركيها على النار مدة 40 دقيقة ثم اضيفي المستردة .

و بعد كده ضيفي المشروم، ثم القشطة الطرية وسيبيها مدة 5 دقائق ثم قدميها مع العيش الفرنسي Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنى لحم البقر بالمستردة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الشوفان واللحمة

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