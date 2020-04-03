تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم المفروم والمكسرات

القاهرة - لايف استايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة صنوبر
3 x كوب أرز بسمتى
2 x معلقة كبيرة سمن
2 x عدد بصلة مفرومة
1 x رشة ملح (او حسب الرغبة)
1 x رشة حبهان
1 x رشة جوزة الطيب
1 x رشة قرفة
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
¼ x كيلو لحمة مفرومة
الطريقة:
يغسل الأرز جيدا ثم يصفى جيدا.
ثم فى وعاء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف الأرز ونقلب ويتبل بالملح والفلفل والحبهان ونقلب حتى يصفر لونة.
ثم نضيف ماء حتى يغطى الأرز ويغطى الأناء ويترك على نار هادئة حتى يتشرب الأرز الماء وينضج.
فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع معلقة من الزبد ونضيف بصلة ونقلب حتى تصفر ثم نضيف اللحم المفروم وتتبل بالملح والفلفل والبهارات ثم نغطى الإناء ويترك لمدة 10 دقائق حتى تنضج.
فى طاسة اخرى نضع نصف معلقة من الزبد والصنوبر ونقلب حتى يحمر لونة.
فى طبق التقديم نضع الأرز وفوقة اللحم المفروم ويوزع فوقة الصنوبر ويقدم بالهنا والشفا.
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