تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة التوم يام كونج

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x عدد ورق ليمون

2 x عدد أعوادعشب الليمون

1 x معلقة كبيرة جلنجال (جنزبيل تايلاندى) (أو كرفس وكزبرة)

1 x كيلو جمبرى

1 x معلقة كبيرة ملح

1 x كيلو مشروم

½ x كوب عصير ليمون

½ x كوب صوص سمك الطريقة: نملأ حلة كبيرة لنصفها بالماء ونغليها على نار عالية.

نضيف الملح, وورق الليمون وعشب الليمون , و الجلنجال او الكرفس والكسبرة للمية قبل ما تغلى ونسيبها 10 دقائق.

نقطع المشروم ونضيفه للماء المغلى.

بعد دقيقة هنضيف الجمبرى المقشر وأهم حاجة ميتقلبش خالص بعد ما نضيفه.

هنغطى الحلة ونسيبها لمدة 5 دقائق.

فى بولة التقديم الصغيرة (للفرد الواحد) هنضيف معلقة كبيرة عصير ليمون ومعلقة كبيرة من صوص السمك ونضيف عليهم الشوربة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صينية سمك بالفرن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جمبرى بالكارى

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