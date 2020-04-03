تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة السمك

المقادير 2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد فص مستكة

2 x عدد عيدان كرفس

2 x كوب ماء

2 x عدد حبهان

1 x رشة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كيلو سمك (وقار)

1 x معلقة كبيرة دقيق الطريقة: فى وعاء على النار نضع السمن والبصل ونقلب حتى تذبل.

ثم نضيف الدقيق والمستكة والحبهان ونقلب.

ثم نضيف الماء ونقلب ونتركها حتى تغلى.

ثم نضيف السمك ونهدى النار ونتركة لمدة ربع ساعة أو لحين أن ينضج.

تغرف الشوربة فى أطباق التقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك مشوي بالليمون للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون

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