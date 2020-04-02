شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:36 مساءً, 2 أبريل 2020 م المناطق _ متابعات سجلت إيطاليا اليوم 760 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة .

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن عدد حالات الإصابة الجديدة 4688 حالة مقارنة مع 4782 يوم أمس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

والخميس هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 13915 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.