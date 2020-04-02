شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: واحد من كل 10 مرضى بـ"كورونا" يصيبون الآخرين قبل أن يعرفوا أنهم مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن واحدة من كل 10 حالات من فيروسات التاجية قد تنتقل من قبل أشخاص لا يدركون أنهم مرضى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت في سنغافورة أن حوالي 10% من الإصابات تنتقل عن طريق الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض.

وفي إحدى الحالات ، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا بفيروس شديد العدوى بعد جلوسها في مقعد في الكنيسة بعد ساعات من وجود سائح مصاب.

يضيف هذا الاكتشاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تبين أن مرضى COVID-19 معديون قبل أن يعرفوا ذلك.

وقد دفعت حكومة الولايات المتحدة إلى إصدار توجيهات جديدة تحذر أي شخص معرض للآخرين ممن يعانون من المرض أو يشتبه في إصابته بأنه سيعتبر حاملًا.

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وقال الباحثون إن حقيقة أن الفيروس يمكن أن ينتشر "بصمت" يجعل من الصعب للغاية على الخبراء تتبع الفاشية ، التي قتلت حتى الآن أكثر من 47000 شخص وأصاب حوالي 940.000 في جميع أنحاء العالم.

وقال الخبراء إن النتائج تعزز أهمية الابتعاد الاجتماعي وإجراءات أخرى تهدف إلى وقف الانتشار.

وقالت لورين أنسيل مايرز، باحثة بجامعة تكساس في أوستن، والتي درست انتقال الفيروس التاجي في بلدان مختلفة: "يجب أن تكون سباقًا حقًا في الحد من الاتصالات بين الأشخاص الذين يبدون أصحاء تمامًا".

ويقدر الدكتور روبرت ريدفيلد ، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، أن واحدًا من كل أربعة مرضى للمرض يقع ضمن هذه الفئة.