شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة اختبار جديدة يمكنها تشخيص فيروس كورونا فى 90 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة العامة في إنجلترا، انه من المتوقع إطلاق أجهزة لتشخيص فيروس كورونا خلال ٩٠ دقيقة فقط، في المستشفيات بعد اختبارها.

تم تطوير الآلات الجديدة ، التي تسمى Samba II ، من قبل شركة تابعة لجامعة كامبريدج تسمى التشخيص للعالم الحقيقي ، ويتم استخدام 10 منها في مستشفى أدينبروك هذا الأسبوع.

وقال الباحثون وفقا لتقرير جريدة " ميرور"، إن الاختبارات الجديدة قد تم التحقق من صحتها من خلال هيئة الصحة العامة في إنجلترا، ومن المتوقع إطلاق الأجهزة في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.



اختبار كورونا الجديد

وقالوا إن آلة سامبا "حساسة للغاية" عندما يتعلق الأمر بالكشف عن الإصابات النشطة ، مضيفين أن 98.7٪ من المصابين بالمرض سيتم التعرف عليهم بشكل صحيح على أنهم حالات إيجابية.

وقالت هيلين لي ، الرئيس التنفيذي لشركة Diagnostics for Real World: "كان هدفنا دائمًا هو جعل أحدث التقنيات بسيطة وقوية بحيث يمكن وضع آلة Samba حرفياً في أي مكان وتشغيلها بواسطة أي شخص بأقل قدر من التدريب."

Advertisements

وأضافت انه بمجرد جمع مسحات الأنف والحلق من المرضى ، سيتم تحميل العينات في الآلات ، التي تبحث عن آثار ضئيلة من المواد الوراثية التي تنتمي إلى الفيروس التاجي .

قال الباحثون إن جهاز سامبا يمكنه إجراء التشخيص في أقل من 90 دقيقة ، بينما يمكن أن تستغرق الاختبارات الحالية 24 ساعة أو أكثر.

وقال الباحثون إن الاختبارات في 102 عينة من المرضى أظهرت حساسية 98.7٪ (القدرة على تحديد الحالات الإيجابية بشكل صحيح) وخصوصية 100٪ (القدرة على تحديد الحالات السلبية بشكل صحيح) مقارنة باختبار NHS الحالية.

من جانبه قال مارتن كوران ، من مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري في الصحة العامة في إنجلترا ، والذي أجرى التقييم: "أنا سعيد للغاية بأداء اختبار سامبا لأنه يتطابق مع النتائج المخبرية الروتينية المركزية".

وسيتم استخدام الآلات الجديدة من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكذلك المرضى الآخرين المشتبه في إصابتهم بـ Covid-19 في جميع أنحاء البلاد.