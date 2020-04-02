شكرا لقرائتكم خبر عن حقهم نحميهم.. طالبة أمريكية تصنع كمامات مخصصة للصم وضعاف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية وفى نفس الوقت إحساس بالمسئولية قررت طالبة بجامعة كنتاكى بأمريكا أن تصنع كمامات مخصصة للصم وضعاف السمع لتحميهم من الإصابة بفيروس كورونا وفى نفس الوقت يستطيعون من خلالها التعبير عن نفسهم بلغة الإشارة والشفايف، أو يفهمون حديثنا عن طريقة لغة الشفايف فمن الممكن أن يرتديها الأصحاء ومن يعانون من ضعف السمع.



كمامات للصم

ووفقا لما ذكره موقع lex18 فإن أشلى لورانس، التى تبلغ من العمر 21 عاما، رأت أن الجميع يهتم بتوزيع وصناعة الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لكن لا أحد يفكر فى الصم وضعاف السمع، فعند ارتدائنا هذه الكمامات لا يستطيعون فهم ما نقوله لهم أو التعبير عن نفسهم وبالتالى لا توجد لغة للتواصل بيننا، وفى وسط الذعر والقلق الذى نعيشه لا نستطيع أن نفكر فى غيرنا، لكن نظرا لتعاملها مع الصم من خلال دراستها قررت أن تساعدهم.

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كمامة

وقالت لورانس إنها بدأت بصنع كمامت مخصصة للصم هى ووالدتها من ملاءات السرير وبمجموعات كبيرة، وأن تكون الكمامة معقمة جيدا، وأن تناسب الصم ومن يستخدمون قوقعة الأذن، لذلك كانت الكمامة تلتف على الرأس والعنق وليست الأذن، مع وجود فتحة عند الفم شفافة والغرض منها مساعدة الأشخاص الذين يستخدمون قراءة الكلام والشفايف والذين يعانون من الصمم ويستخدمون الوجه والشفايف للتعبير عن نفسهم.

وتلقت لورانس عشرات الطلبات من ست ولايات مختلفة لطلب أقنعة الصم، كما قالت إنها لا تتقاضى أى شىء مقابل صنع الكمامة فهى مجانا لمساعدة الصم.