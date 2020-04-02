شكرا لقرائتكم خبر عن "روكسوليتينيب" أو "ياكافى" دواء عالج مصابين "كورونا" بإيطاليا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر دواء روكسوليتينيب Ruxolitinib أو ما يطلق عليه "ياكافى" مؤخرا لعلاج وباء كورونا فى إيطاليا، وذلك بعد أن حقق نتائج إيجابية لـ8 مرضى تتراوح أعمارهم بين 28 و72 عاما، الذين كانوا يعانون من مشاكل كبيرة فى الجهاز التنفسى.

وأوضحت صحيفة "ميديو ميديكو" الإسبانية أن الدواء روكسوليتينيب منع المرضى من دخول المرحلة الأكثر خطورة.

وقال إنريكو كابوتشياني ، مدير علم الأمراض في مستشفى ليفورنو ، لصحيفة "إلتيرينو" الإيطالية ، إنه دواء يستخدم في المرضى الذين يعانون من أمراض فى الدم ، وأنهم قرروا تجربته على المرضى المصابين بفيروس كورونا بدعم من جامعة بيزا ومجلس البحوث الوطنية.

وأضاف كابوتشياني أن "جميع المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوى، وبدأ تطبيق استخدام الدواء عليهم ، ورغم حالتهم المزرية إلا أن استخدام الدواء أدى إلى تجنبهم استخدام وحدة التنفس الصناعى، مشيرا إلى أن شركة Novartis Pharmaceutical تقوم بتوزيع الدواء مجانا لجميع الذين يحتاجون إليه.

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وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز الـ13 ألفاً، وأضاف رئيس هيئة الدفاع المدني انجيلو بوريللي، في الندوة الصحافية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الساعات الـ24 الماضية فقد 727 شخصا حياتهم، بما مجموعه 13155 حالة وفاة منذ بداية الطوارئ، الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحماية المدنية فقد تم في المجموع، شفاء 16847 شخصاً، أي بزيادة بمقدار 1118، وأنه توجد حاليًا 80572 حالة إيجابية (+2937). منهم 48134 شخصًا في الحجر المنزلي”، بينما تم نقل 28403 إلى المستشفى لظهور أعراض (كوفيد 19) عليهم.

و قال المستشار العلمي لوزير الصحة الإيطالى ورئيس الحكومة، والتر ريتشياردي إن "إيطاليا لن تكون قادرة على العودة إلى الحياة السابقة بشكل مباشر، فهذا العام ننسى الشواطئ والحفلات حتى نجد علاجا فعالا ولقاح لوباء كورونا، فإجراءات الحجر الصحى سيتم تخفيفها بداية من مايو حال استمرار انخفاض حالات الوفاة والمصابين".