شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة البقاء.. جمعية بريطانية تطالب بإزالة أجهزة التنفس عن المسنين لإنقاذ الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن وجود إرشادات ونصائح طبية جديدة صدرت للإطباء ببريطانيا أصدرتها الجمعية الطبية، تطالب بإزالة مرضى فيروس كورونا من المسنين من على أجهزة التنفس الصناعي حتى يمكن إنقاذ المرضى الأصغر سنًا والأكثر صحة، وذلك بعد تفشي المرض بصورة كبيرة ببريطانيا والزيادة الهائلة في أعداد المصابين كل يوم.

ووفقا لتقرير ديلى ميل تم التنبيه على الأطباء أن يزيلوا المرضى المسنين الذين لديهم احتمال ضئيل للنجاة من فيروس كورونا من أجهزة التنفس الصناعي، يأتي ذلك تطبيقا لنصائح الجمعية الطبية البريطانية بشأن إعطاء الأولوية لعلاج العناية المركزة في حالة استمرار الضغط على المستشفيات نتيجة ارتفاع حالات الإصابة.

وتضمنت المبادئ التوجيهية للأطباء أن هذا "سيكون حتماً تمييزياً بشكل غير مباشر ضد كل من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد"، وقد يضيفون أنه قد يكون من الضروري حرمان بعض المرضى الأكثر سوءًا من العلاج المنقذ للحياة حتى إذا كانت حالتهم تتحسن.

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وقالت نقابة الأطباء إن سياسة "قطع السن" البسيطة ستكون غير قانونية ولكن "العوامل ذات الصلة" للنظر فيما إذا كان يجب على المريض الحصول على رعاية مكثفة تشمل سنه وظروفه الصحية الأساسية.

وأوضحت النقابة أنه لا يمكن حرمان شخص سليم يبلغ من العمر 75 عامًا من الحصول على العلاج على أساس السن، ومع ذلك ، فإن المرضى كبار السن الذين يعانون من فشل تنفسي حاد ثانوي نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا قد يكون لديهم فرصة كبيرة للوفاة على الرغم من العناية المركزة ، وبالتالي لديهم أولوية أقل للقبول في العناية المركزة.

وقالت جمعية الزهايمر إن النظام "التمييزي" يمكن أن يمنع المصابين بالخرف من العلاج حتى لو تمكنوا من التعافي من فيروسات التاجية.