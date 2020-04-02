شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الفيروس ومات.. قصة مصاب بكورونا فى تايلاند بصق على شخص آخر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " dailymail"، لقطات لرجل مصاب بالفيروس التاجي كورونا، وهو يبصق على وجه شخص آخر للحصول على تذاكر القطار في تايلاند، مما جعل مسئولي الصحة بتتبع هذا الرجل لمنع انتشار الفيروس.



رجل يبصق في وجه اخر

عنان ساحوه رجل يبلغ من العمر 56 عاما، يمشي علي عكاز، كان مسافرًا من بانكوك إلى ناراثيوات في تايلاند بعد عودته مؤخرًا من باكستان، مصاب بالفيروس التاجي كورونا، رصدته كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة سكك الحديد بتايلاند، وهو يبصق علي رجل آخر في الطابور لشراء تذاكر القطار، وأسفر عن ذلك تتبع الجهات المختصة ومسئولي الصحة للحالة، ولكنه وجد ميتا في عربة القطار بعد أن تعرض للسعال الشديد والتقيؤ.

وتحاول السلطات في تايلاند، تتبع الرجل ضحية بصق عنان عليه لمنعه من نشر الفيروس التاجي للآخرين، ولكنها لم تستطع الوصول له.



تايلاند

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وأوضحت الجريدة، أن مسئولي الصحة في سكك الحديد بتايلاند قاموا بقياس حرارة عنان قبل ركوبة القطار، ولكنها كانت في المستوي الطبيعي، وبعد ركوبة للقطار بفترة قليلة أصيب بالسعال والقيء ولكن حالته تحسنت بعدها على الفور، ولكن سرعان ما وجدوه موظفو القطار وهو يرقد أمام المرحاض ، وتوفي علي الفور.



وفاة الرجل المصاب بكورونا في القطار

وقام المسعفون بإجراء اختبارات على جثته مما أظهر نتيجة إيجابية لـ Covid-19 فيروس كورونا التاجي، وأيضا اكتشفوا أنه يعاني من مرض السكر.



تعقيم عربة القطار

وتم نقل الركاب من هذه العربة إلي الحجر الصحي، وتم فصلها عن بقية القطار وتعقيمها.