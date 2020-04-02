شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المناعة بطل كل المعارك.. حرب البقاء بين جسم الإنسان VS فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يدخل فيروس لجسم الإنسان، فإنه في سباق مع الزمن لاختطاف الخلايا والتكاثر والانتشار، حيث يعتمد بقاء الفيروس على ذلك، وبمجرد أن يكتشف جهاز المناعة في الجسم الفيروس المتسلل تحدث حرباً وحشية من أجل البقاء بين جهاز المناعة والفيروس، ويعتمد النجاح على قوة جهازك المناعى.. نفس المعركة تحدث عندما يلتقط الجسم فيروس كورونا فتحدث معركة شرسة نتابع تفاصيلها في السطور التالية..

لحظة تسلل الفيروس للجسم

ووفقاً لموقع "south china morning post" فقبل الحرب على مستوى الخلايا، يتسلل الفيروس إلى الجسم، ويتجول في الدفاعات السابقة في المخاط الذي يتجمع في الأنف والحلق، يبحث عن الخلايا التي يمكن أن يسيطر عليها، في الوقت نفسه، يحاول الفيروس إخفاء وجوده لتجنب نظام الإنذار الكيميائي لجهاز المناعة، في لعبة تشبه "الأستغماية"، حيث يحاول أن يخفى نفسه داخل الجسم .

قال جين أولينجر، أخصائي المناعة في المعهد العلمي الأمريكي MRIGlobal ، " الساعات القليلة الأولى بعد دخول الفيروس تشبه تقريبًا الرقص بين الاستجابة المناعية والفيروس، حيث يحاول الفيروس خدعًا مختلفة لتفادي العديد من أجهزة الكشف في الجهاز المناعي."

قال مارجولين كيكيرت، الأستاذ المساعد الذي يبحث في هذا النوع من الصراع الكيميائي الحيوي في المركز الطبي بجامعة ليدن في هولندا، إن جميع الفيروسات، بما في ذلك كورونا ، سيكون لها طرق متعددة للتحايل على الاستجابة المناعية أو قمعها، مضيفاً هناك سباق تسلح، خاصة في البداية، عندما يحاول الفيروس منع هذه الاستجابات الأولى لجهاز المناعة".





لحظة اكتشاف الخلية التي أصابها الفيروس

بمجرد أن تعثر الخلايا التائية في الجسم، التي تعمل مع الجهاز المناعي، على خلية الجسم التي أصابها الفيروس، فإنها عادة ما تلتصق بالجزيئات التي تخترق غشاء الخلية وتقتلها وكل ما بداخلها.

ولكن بما أن فيروس كورونا هو فيروس تم اكتشافه حديثًا، لم يكن لدى الباحثين وقت مختبري كافٍ لتحديد تفاصيل كيفية سير المعركة.

وهذا يترك أسئلة مثل سبب إصابة بعض الأشخاص الأصحاء بأعراض خفيفة أو لا يصاب بأى أعراض بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة.

يعتمد الكثير مما يُشتبه به حول كيفية مقاومة الجسم على بحث حول الاستجابة المناعية للجسم للعدوى بالفيروسات التاجية السابقة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا، مثل متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس)، علاوة على السجلات السريرية لمرضى Covid-19.

قال ستانلي بيرلمان، أستاذ علم المناعة بجامعة أيوا، والذي يعمل مختبره حاليًا على تجديد مخزونه من الفئران المعملية المعدلة وراثيًا لإجراء أبحاث حول الاستجابة المناعية لسارس أن "كل جزء من الجهاز المناعي مطلوب لإزالة هذا الفيروس".

ونظرًا لأن الاستجابة المناعية للجسم يمكن أن تكون شديدة العدوانية، يقول الباحثون أن الحرب ضد الفيروس يمكن أن تسبب أضرارًا تؤدي إلى تداعيات قاتلة في الجسم.



حرب كورونا والجسم

Advertisements

كيف يهاجم فيروس كورونا الرئتين ساحة المعركة

على وجه الخصوص، يهاجم فيروس كورونا الرئتين، وهي ساحة معركة حساسة بشكل خاص، أيضًا ، نظرًا لأن الجهاز المناعي يحاول محاربة فيروس لم يسبق له مواجهته من قبل، فقد يتسبب في زيادة إفراطه في المواجهة، مما يتسبب في ضرر مفرط للخلايا والأنسجة المجاورة.

وقال كيكيرت إن نظام الإنذار المبكر في الجسم لغزو مسببات الأمراض متعدد الطبقات، عادةً ما يؤدي وجود خلل في الخلية إلى "سلسلة" من إشارات الخلية.

وقال إن هذا أدى إلى إنتاج بروتينات "جرس الإنذار" التي حذرت الخلايا المحيطة من وجود الفيروس وأحدثت فيضًا من الجزيئات المناعية ، مما أدى إلى "حالة مضادة للفيروسات".

مع ظهور المزيد من الإنذارات في جميع أنحاء الجسم، يتسابق فيروس كورونا لنشر المزيد من الخلايا ومهاجمتها.

عندما تصل الخلايا التائية للبحث عن الخلايا المصابة والتقاطها وقتلها، تصبح الرئتان ساحة معركة، وتنتفخ بالخلايا المناعية والجزيئات والسوائل التي تستخدمها للتنقل.

قال أولينجر إنه بمجرد أن تعثر الخلايا التائية على خلية مصابة كانت تلتصق بها، ثم ستربط هذه الخلايا وترسل الجزيئات التي تمر عبر تلك الخلية وتبدأ في قتلها"

في هذه الأثناء، تصل الأجسام المضادة والبروتينات على شكل حرف Y أيضًا وتضغط على الفيروس، مما يخنق المسامير التي يستخدمها للربط على الخلايا السليمة.

كما تكتسح خلايا الدم البيضاء الكبيرة التي تسمى البلاعم، وتبتلع مجموعات كبيرة من جزيئات الفيروس الميتة.

نهاية المعركة .. من ينتصر؟

مع انتشار هذه المذبحة الخلوية، تتراكم الخلايا الميتة في الرئتين.

قال آشلي سانت جون، الأستاذ المساعد في كلية ديوك-نوس للطب في سنغافورة: "تحتاج إلى أن تكون الأنسجة قادرة على التمدد والامتلاء بالأكسجين، ولكن في نفس الوقت تقوم بملئه بالخلايا المناعية والسوائل... يمكن أن يمنع أي شخص يحاول التنفس من الحصول على ما يكفي من الأكسجين".

المرضى الذين يتعافون من هذه المرحلة، يمكن أن تلتئم رئتيهم. قد يتعافى البعض الآخر، ولكن يعانون من ضرر دائم.

وقال باحثون إن الاستجابة المناعية الساحقة يمكن أن تؤدي أيضا إلى موت الإنسان.