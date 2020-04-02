شكرا لقرائتكم خبر عن فراق فى الحياة والموت.. زوج فى العزل الصحى لا يستطيع وداع زوجته بعد وفاتها بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع زوج سيدة أسترالية توديعها بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا، حيث كان هو الآخر مصاباً ومعزولاً على بعد عدة أبواب بجوار غرفتها في المستشفى.

ووفقاً لجريدة الايلي ميل فقد توفيت الجدة الأسترالية، البالغة من العمر 67 عاماً بمفردها في المستشفى بسبب فيروس كورونا.

وقد أصيبت جانيت ليبين، من، نيو ساوث ويلز بأستراليا، بعدوى كورونا القاتلة في رحلة على متن سفينة روبي برينسيس الموبوءة بفيروس كورونا.

كما أصيب زوجها جيري، وكان في نفس المستشفى عندما توفت السيدة ليبن وحدها في حجرة العناية المركزة.

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وقال مصدر بالمستشفى لصحيفة ديلي تليجراف "لم يستطع تهدئتها، إنه مريض بنفس الفيروس، لم يكن هناك شيء يمكنه فعله سوى تركها، لقد كُسِر قلبه، فلم يعد حتى قادراً على توديعها".

كان الزوجان من بين 440 راكبًا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا أثناء الإبحار في سفينة روبي برينسيس، حيث رست السفينة الموبوءة بالفيروس في سيدني في 19 مارس بعد رحلة استغرقت 11 يومًا إلى نيوزيلندا.

السيدة ليبن هي سادس حالة وفاة تنجم عن الإصابة على متن السفينة، والتي سمح لها بالرسو بحرية في سيدني.

وكانت السيدة ليبين، عاملة مصنع متقاعدة، في رحلة مع زوجها، الضابط السابق في الجيش الأسترالي ، من أجل لم شمله مع زملائه السابقين وكانوا من بين 25 أستراليًا كانوا على متن السفينة لهذا الحدث.

ليبن كان "قلقاً للغاية" بشأن حالة زوجته في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما كان يعاني من "سعال شديد" وضيق في الصدر.