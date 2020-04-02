شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توصى بسحب منتجات مادة الرانيتيدين من السوق على رأسها زانتاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اليوم بسحب جميع المنتجات المحتوية على مادة الرانيتيدين (وأشهرهم زانتاك) نهائيا من الأسواق وبقاياها من الصيدليات فورا ومنع تداولها أو تصنيعها، بسبب تأكيد الأبحاث على احتوائها على شوائب من المحتمل أنها مسرطنة.



برنت سكرين من الخبر

وقالت المنظمة إن الشوائب ليست ناتجة عن التصنيع، وأنها تزداد فى المنتجات، إما مع مرور الوقت أو بارتفاع الحرارة عن درجة حرارة الغرفة، وبالتالى قد تؤدي الى تعرض المستهلك لمستويات غير مقبولة من هذه الشوائب.



وأوصت بسحبه نهائيا، وبوقف صرفه كـ OTC أي من الصيدلية بدون روشتة، ووقفه للمرضى المواظبين عليه واستعمال البدائل المتاحة لنفس الغرض مثل الفاموتيدين / ايزوميبرازول / لانزوبرازول / أوميبرازول.



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جدير بالذكر أن مادة الرانيتيدين كانت تستخدم لعلاج الحموضة وقرحة المعدة.

وهذه هي الخطوة الأخيرة في التحقيق الجاري حول ملوث يُعرف باسم N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في أدوية رانيتيدين (المعروفة باسم العلامة التجارية Zantac).

وحددت الوكالة أن الشوائب في بعض منتجات رانيتيدين تزداد بمرور الوقت وعند تخزينها في درجات حرارة أعلى من الغرفة وقد تؤدي إلى تعرض المستهلك لمستويات غير مقبولة من هذه الشوائب.