شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية يحذر من تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن استهلاك كمية كبيرة من السكر لا يؤثر فقط على مناعة الإنسان بطريقة سلبية ولكنه قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر والحزن.

وأضاف فى بيان اليوم أن السبب فى زيادة التوتر والقلق بعد تناول السكر وذلك بسبب أن الجسم (كرد فعل لزيادة نسبة الجلوكوز بالدم) يقوم بإطلاق الأنسولين والذي يساعد في امتصاص الجلوكوز الزائد في الدم وهذه العملية من صعود وهبوط للسكر في الدم يمكن أن يجعل الإنسان يشعر بالتوتر والعصبية.