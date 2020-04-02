المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية يحذر من تناول السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن استهلاك كمية كبيرة من السكر لا يؤثر فقط على مناعة الإنسان بطريقة سلبية ولكنه قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر والحزن.
وأضاف فى بيان اليوم أن السبب فى زيادة التوتر والقلق بعد تناول السكر وذلك بسبب أن الجسم (كرد فعل لزيادة نسبة الجلوكوز بالدم) يقوم بإطلاق الأنسولين والذي يساعد في امتصاص الجلوكوز الزائد في الدم وهذه العملية من صعود وهبوط للسكر في الدم يمكن أن يجعل الإنسان يشعر بالتوتر والعصبية.
وطالب أنه فى ظل أجواء القلق والتوتر الراهنة، ينصح بتقليل تناول السكريات قدر الإمكان.
وفى ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد فى جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هى الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالى المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا فى الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و 100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.
وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالى المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالى عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة فى المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائى فى مصر مقارنة بالوضع الوبائى العالمي.
كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم فى تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.
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