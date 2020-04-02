شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر أعراض كورونا شيوعا بعد تحليل عينات 1.8 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون أن فقدان حاسة الشم والتذوق يمكن أن يكون أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك Covid-19 أم لا، وذلك بعد أن قاموا بتحليل عينات من 1.8 مليون شخص.

وقام العلماء فى King's College London بتتبع الأعراض عبر تطبيق قاموا بإنشائه خصيصًا، يسمى Covid Symptom Tracker App، وحتى 31 مارس كان لدى التطبيق أكثر من 1.8 مليون مستخدم قاموا بالتسجيل لتسجيل أعراضهم، أو عدم ظهورها يوميًا.

وأظهر تحليل البيانات أن نحو 59% من 1.5 مليون شخص قاموا بالتسجيل بحلول 29 مارس واختبروا نتائج إيجابية أفادوا بفقدان الشم والذوق، مقارنة بـ18% من أولئك الذين أثبتت نتائجهم السلبية، وقال الباحثون إن تقارير تلك الأعراض كانت أقوى بكثير فى توقع تشخيص إيجابى لـCovid-19 من الحمى المبلغ عنها ذاتيا.

وابتكر الفريق المسئول عن التطبيق الآن نموذجًا يضم مجموعة من الأعراض، بما فى ذلك فقدان الرائحة والطعم والحمى والسعال المستمر والتعب والإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية، وقال إن أقوى مؤشر هو فقدان الرائحة والطعم.

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بينما تشمل الأعراض الأخرى بشكل شائع لأمراض الجهاز التنفسى، الحمى التى تكون عادة 38 درجة مئوية أو أعلى، والإرهاق والسعال الجاف، وبموجب التوجيه الحكومى الحالى، يُنصح الناس بالعزل الذاتى إذا كان لديهم سعال مستمر جديد و / أو ارتفاع فى درجة الحرارة.

وتقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الأعراض الأخرى يمكن أن تشمل ضيق التنفس والأوجاع والآلام والتهاب الحلق، وأفاد بعض الأشخاص أيضًا بفقدان الذوق أو الشم، وكذلك آلام البطن.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى أنه كانت هناك تقارير "قليلة للغاية" عن أشخاص فى المراحل الأولى من المرض ربما يفقدون حاسة الشم أو الذوق.

لكنها أضافت "هذا شىء نحتاج إلى البحث عنه، والتقاطه لمعرفة ما إذا كانت هذه إحدى علامات Covid-19، لكن يجب عزل أنفسهم لمدة 7 أيام لتقليل انتشار المرض".

وقال الباحث الرئيسى البروفيسور تيم سبيكتور من King's College "عندما يقترن بأعراض أخرى، يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشم والذوق أكثر عرضة للإصابة بفيروس Covid-19 ثلاث مرات وفقًا لبياناتنا.