شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اعرف معدلات تحليل فيريتين الدم الطبيعية فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيريتينين هو بروتين تخزين الحديد الرئيسي في الجسم، يمكن استخدام مستويات الفيريتين لقياس كمية الحديد الموجودة في الجسم بشكل غير مباشر، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المعدلات الطبيعية لتحليل فريتينين الدم، وفقاً لموقع " medicinenet".

ويحتوي الفيريتينين على شكل كرة مجوفة تسمح بدخول كمية متغيرة من الحديد للتخزين.

ما هو تحليل الفيريتين في الدم؟

يستخدم اختبار فيريتين الدم لقياس مستويات الفيريتين، يُطلب الاختبار في بعض الأحيان مع اختبارات أخرى للمساعدة في تقييم مخزون الحديد في الجسم، مثل مستوى الحديد أو اختبار إجمالي قدرة ربط الحديد (TIBC).

تحليل الفيريتين هو اختبار دم روتيني وعادة لا يسبب آثارًا جانبية، يمكن أن تحدث كدمات خفيفة في موقع الحقن فى الوريد ولا يتطلب التحليل الصيام أيضاً.

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ما هي النتائج الطبيعية لاختبار الفيريتين؟

قد تختلف النتائج قليلاً بين المختبرات، ولكن بشكل عام، تتراوح مستويات الفيريتين الطبيعية من 12 إلى 300 نانوجرام لكل مليلتر من الدم للذكور و 12 إلى 150 نانوجرام / مل للإناث.

يمكن أن يشير ارتفاع مستويات الفيريتين عن المعدل الطبيعي لاضطراب تخزين الحديد مثل داء ترسب الأصبغة الدموية، وهو مرض وراثي.

الأسباب الأخرى لارتفاع مستوى الفيريتين هي الحالات الطبية الالتهابية المزمنة مثل أمراض الكبد أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، أو بعض أنواع السرطان.

وينظر إلى مستويات الفيريتين المنخفضة إلى نقص الحديد. بدون كمية حديد كافية ، لا يستطيع الجسم إنتاج مستويات كافية من الهيموجلوبين ، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء التي تسمح لها بحمل الأكسجين، والنتيجة هي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.