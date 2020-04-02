علماء يحذرون: كورونا قد يسبب مشاكل فى الدماغ تؤدى لتغير الحالة العقلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء أمريكيون من أن فيروس كورونا قد يسبب مشاكل في الدماغ تؤدي إلى "تغير الحالة العقلية"، وفقاً لما ذكره موقع "ديلي ميرور" البريطانية.

وأبلغ الباحثون من مؤسسة "هنري فورد الصحية" الأمريكية عن حالة غير عادية من التهاب الدماغ المرتبط بفيروس كورونا، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا وأظهرت نتائج إيجابية للإصابة بـ COVID-19 بحالة تسمى "التهاب الدماغ الناخر الحاد" أو (ANE)وهي عدوى عصبية مركزية.

قالت الدكتورة إليسا فوري، التي كانت جزءًا من فريق البحث: "هذا أمر مهم بالنسبة لجميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي الذين يجب أن يكونوا على دراية بأن عدوى كورونا قد ترتبط بمشاكل الدماغ، ويجب أن يبحثوا عنها في المرضى الذين يعانون من مستوى متغير من الوعي."

وأضافت: نحتاج إلى التفكير في كيفية دمج المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية شديدة في العلاج، فهذه المضاعفات مدمرة مثل مرض الرئة الحاد ".

ANE هو مرض نادر وشديد ويتطور بسرعة ويؤثر على الدماغ، وعادة ما يتطور بعد وقت قصير من الإصابة الفيروسية.

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وقد تم ربطه سابقًا بالعدوى مثل الأنفلونزا وجدري الماء والفيروسات المعوية، والآن يبدو أن الحالة قد ترتبط أيضًا بفيروس كورونا.

وبصرف النظر عن أعراض فيروس كورونا المعروفة مثل : الحمي والسعال وضيق التنفس، فإن المرأة، تعرضت أيضًا لحالة من الارتباك والتعب.

وكشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن وجود تغيرات غير طبيعية في دماغها، مما يؤكد شكوك الأطباء في أنها مصابة بـالتهاب الدماغ الناخر الحاد.

على الرغم من اعتقاد الأطباء أن هذه هي الحالة الأولى لالتهاب الدماغ المرتبط بـ COVID-19، فقد حث الباحثون الأطباء على أن يكونوا على دراية بوجود رابط محتمل.

قال الباحثون في دراستهم التي نُشرت في مجلة Radiology ، "مع زيادة عدد المرضى الذين يعانون من COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، يجب على الأطباء وأخصائيو الأشعة مراقبة هذا العرض المرتبط بالدماغ بين المرضى الذين يعانون من COVID-19 وتغيير الحالة العقلية".