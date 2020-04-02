تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالفراولة

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- حليب : 4 اكواب
- سكر : ملعقتان كبيرتان
- النشاء : ملعقتان كبيرتان
- ماء الزهر : ملعقة صغيرة
- النعناع : 3 ملاعق كبيرة (الاخضر)
- صلصة الفراولة : ملعقتان كبيرتان (الجاهزة في السوبرماركت)
- فستق حلبي : ملعقتان كبيرتان (للتزيين)
طريقة التحضير
1- يضاف كلّ من الحليب والسكّر والنشاء في قدر توضع على النار، مع التحريك المستمرّ، وذلك حتى غليان هذا الخليط.
2- يسكب ماء الزهر فوق خليط الحليب، مع التحريك.
3- تسكب المهلبيّة في قوالب خاصّة للتقديم، تحفظ في البرّاد.
4- طريقة التقديم: تزيّن المهلبيّة بصلصة الفراولة وأوراق النعناع والفستق.
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