تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالكاسترد



المقادير

- حليب : 4 اكواب

- البيض : 6 حبات

- صفار البيض : 2 حبة

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200.

2. سخني الحليب في وعاء على نار متوسطة الحرارة مدّة خمس دقائق دون أن يغلي.

3. أبعدي الحليب عن النار، ثمّ اتركيه جانباً حتى يبرد.

4. أضيفي الفانيلا إلى الحليب وامزجيه جيداً.

5. ضعي كلاً من: البيض وصفار البيض في وعاء وامزجهما جيداً بواسطة الشوكة، يجب عدم استخدام الخفاقة الكهربائية.

6. أضيفي الحليب إلى خليط البيض تدريجياً مع استمرار الخفق بواسطة الشوكة.

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7. صفي خليط الكاسترد من خلال مصفاة، واسكبيه في صينية فرن بعمق خمس سنتيمترات على الأقل.

8. جهزي صينية فرن بحجم أكبر، وضعي منشفة وسطها، وثبتي صينية خليط الكاسترد فوق المنشفة، ثمّ اسكبي الماء الساخن في الصينية الكبيرة حتى يصل لمنتصفها.

9. اخفضي درجة حرارة الفرن إلى 160 مئوية، وضعي الصينية في الفرن مدة 40 - 45 دقيقة.

10. أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكاسترد حتى يبرد، ثمّ احفظيه في البراد مدّة أربع ساعات على الأقل قبل التقديم حتى يبرد تماماً.

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