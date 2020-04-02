تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير المهلبيّة بالمانغو والزعفران

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- مانغو : 2 حبة (كبيرة الحجم / مُقطّعة إلى مكعبات / لخليط المانغو والزعفران)
- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (لخليط المانغو والزعفران)
- جيلاتين : ملعقة صغيرة (بودرة / لخليط المانغو والزعفران)
- حليب : ليتر (سائل)
- سكر : نصف كوب (للحليب)
- النشاء : 5 ملاعق كبيرة (للحليب)
- حليب : ربع كوب (لتذويب النشاء)
- ماء الزهر : ملعقة صغيرة (للحليب)
- فستق : حسب الرغبة (مجروش / للتقديم)
طريقة التحضير
1. لإعداد خليط المانغو والزعفران: تُضاف قطع المانجو والزعفران معًا إلى وعاء، وتُدع لنصف ساعة جانبًا، ثمّ يوضع الخليط في قدر على النار. يُذوّب الجيلاتين في ملعقتين من الماء الساخن، ثمّ يُضاف إلى خليط المانغو، مع التقليب، وذلك حتّى يُشارف الخليط على الغليان. ثمّ، يُرفع عن النار، ويترك يبرد.
2. لإعداد الحليب: في قدر أخرى، يُسخّن الحليب والسكّر، حتّى يذوب السكّر تمامًا، ويُشارف الخليط على الغليان. يُذوّب النشاء في ربع كوب من الحليب، ويُضاف إلى خليط الحليب والسكّر، مع التقليب جيّدًا، حتى يغلظ قوام الحليب. ثمّ، يُصبّ ماء الزهر، ويرفع الخليط عن النار.
3. طريقة التقديم: تُصبّ المهلبيّة في الأكواب لتعدّ طبقة، وفوقها طبقة المانغو. وتُزيّن الأكواب بالفستق المجروش.
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